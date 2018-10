Pepelu, del Levante B y ex del Hércules, tampoco pudo entrar

Uno de los que no pudo acceder al recinto y se vio obligado a dar media vuelta fue el exjugador del Hércules Pepelu García, hoy futbolista del At. Levante, porque en su DNI pone que es nacido en Dénia. El futbolista, en la actualidad afincado en Valencia y que llegó a Paterna en compañía de un amigo, no tuvo más remedio que regresar al coche. Por la tarde empató a cero contra el Castellón.