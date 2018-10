El Senado Herculano también lamenta el adiós de Quique

Los componentes de la tertulia "SENADO HERCULANO", compuesta por más de una treintena de herculanos de pro, también ha querido expresar su malestar por la abrupta salida del hasta entonces presidente del Hércules, el valenciano Quique Hernández, por sus desavenencias con Juan Carlos Ramírez. En el comunicado, el colectivo blanquiazul desea adherirse a las muestras de de indignación que toda la afición herculana está dando a conocer a través de los medios de comunicación y redes sociales. "La salida de Quique Hernández como presidente de la entidad ha originado el enfado y la preocupación institucional, ahora que parecía se había encontrado el hombre idóneo para dirigir desde la presidencia los destinos del club".

"El todavía presidente Quique Hernández es un hombre abierto al diálogo, hombre de fútbol, cercano, amable y de poder de atracción de masas, como así lo demuestran los tantos aficionados que acuden al Rico Pérez, cada vez que juega el equipo en casa, de 2.000 o 3.000 espectadores del pasado ejercicio hemos pasado en tan sólo unas pocas jornadas a una media que supera abiertamente los 8.000. Con este registro no habría más que decir, pero es que aparte, ha vuelto a abrir el camino de las instituciones para involucrarlas en el nuevo proyecto", asegura el Senado Herculano.

"A este senado herculano le preocupa que todo el trabajo que ha llevado a cabo durante los casi nueve meses que estuvo al frente de la presidencia, no pueda tener su continuidad, ya que parecía tener un final muy feliz, no sólo en lo deportivo, también en otros proyectos muy interesantes e importantes para el Hércules y la ciudad de Alicante, todo eso, y algunas cosas más de las que nos comentó en la última charla que tuvo con nosotros en una comida de trabajo, puede quedar en el aire, si no se busca una solución rápida".

"A nosotros, como amigos y conocedores de Quique Hernández, nos ha dolido en profundidad su marcha. Quique deja huella porque hablar de fútbol con él era una delicia, de proyectos futuros, de nuevas instalaciones, de comunión entre todos, es decir, directivos, cuerpo técnico, jugadores y cómo no, haber conseguido que los herculanos que eran reacios a volver al Rico Pérez, estén ahora de nuevo en sus gradas, en fin, tantas y tantas cosas positivas las conseguidas por él, que ahora, nos deja con la duda en el aire... Pero el grito que no nos lo quiten: "MACHO HÉRCULES".