Planagumà se desmarca de la salida de Quique

Lluís Planagumà, técnico del Hércules, no quiso entrar a valorar la salida de Quique Hernández del club blanquiazul y aseguró en la rueda de prensa que su equipo solo piensa en el encuentro del domingo ante el Mestalla. "No hemos analizado la dimisión del presidente en el vestuario", ha zanjado rápidamente el entrenador del Hércules. "No es un tema que nos interese o importe, seguimos trabajando día a día preparando la competición. "Cuando entramos al estadio giramos a la derecha, que es donde está el gimnasio y la sala de vídeo, y de ahí al campo. Todo lo que pase en la parte izquierda (los despachos) no tiene por qué afectarnos", apuntó Planagumà, que no quiere que su plantilla desvíe la atención ni un milímetro tras marchar líder del grupo tras un gran arranque de competición.