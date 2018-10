El Valencia sólo envía 200 entradas al Hércules para el domingo

El Valencia sólo enviará 200 entradas al Hércules para sus aficionados en la semana previa del choque entre el filial che y el cuadro blanquiazul, que se disputa el domingo a las 12.00 en Paterna. El club valenciano esgrime que el campo principal de la ciudad deportiva se llenará (2.800 localidades) con sus propios seguidores porque no hay jornada de Primera. Desde el Hércules se respeta la decisión tomada, pero se reconoce que 200 entradas son pocas y a buen seguro que se venderán. El club blanquiazul no confirma si en las taquillas de Paterna se pondrán a la venta, ya que desde el Valencia no lo confirman.

El precio del pack autobús más entradas que ofrece el Hércules es de 12 euros. También se venderán localidades sueltas para los aficionados que se desplacen por su cuenta al precio de tres euros. El conjunto de Planagumà defenderá el liderato en Paterna y hasta el momento ha ganado sus tres partidos a domicilio: 1-2 al Villarreal B, 0-1 al Ebro y 0-2 al Cornellà.