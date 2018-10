«Los méritos no valen, hay que acertar al finalizar»

Segundo tropiezo seguido en casa del Hércules. Segunda semana que Planagumà llega a rueda de prensa prácticamente afónico. «Nos ha faltado más fluidez y llegadas de lo que estamos acostumbrados», pronunció nada más empezar, al rechazar que el equipo hiciera ayer una segunda parte mala: «Es que la primera fue muy muy buena, la segunda la tuvimos controlada hasta el gol, que ha sido una reacción esporádica».

El técnico catalán aludía a la eficacia como detonante del partido. «Nosotros hemos tenido muchas, pero no hemos marcado». Tan fácil y tan difícil. También negó Planagumà que el equipo se achante cuando juega en casa: «No nos enfría el Rico Pérez, cuanta más gente, mejor». «Lo que hay que hacer es finalizar con eficacia las ocasiones que tenemos. Y no perder más», continuó. «Quiero que la gente no se vaya sólo con la sensación de que hacemos cosas, sino de que hemos ganado», puntualizó.

La falta de gol también la afrontó optimista: «No me preocupa, queremos ser más eficaces para que no se repita más, aquí no valen los méritos ni la justicia, sino los goles». Además, Planagumà también tuvo tiempo de dar mérito al rival: «Blesa es una perla y Arturo un buen jugador». Y recordó cómo son los filiales: «Estamos equivocados, ya no juegan a divertirse y darse pases, vienen a ganar y tienen gente mayor y presupuestos que podrían suministrar a cuatro equipos del grupo».