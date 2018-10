En busca del día redondo

18:30. Alrededores del Rico Pérez. Menos colas en las taquillas, más ventanillas abiertas. Ya no hay por qué quejarse. Un ciudadano busca algo a lo que criticar, pero no lo encuentra. No hay derecho. Hace sol y todo indica que por fin se van a alinear los astros y todo el mundo saldrá contento del estadio. Pero no hay manera.

El último tropiezo en casa ante el Teruel no ha hecho excesiva mella en un estadio que registra finalmente unos 8.500 espectadores. Algo menos que hace quince días. Nada relevante. El viento se deja notar por primera vez en este curso dentro del recinto. Ya saben, el microclima del Rico Pérez no sale en los telediarios. Se entra con chanclas y bañador y se sale con jersey y bufanda. Los menos preparados se llevan un amago de constipado para el puente.

19:00. El Hércules salta al campo entre una lluvia de papeles desde Tribuna Alta. En el último intento quedaron todos en la grada inferior. Ayer el viento ayudó y el césped se tiñó de multicolor. Ni hecho adrede. Todo parecía que saldría rodado. Pero los fantasmas del Teruel se volvieron a aparecer.

Nuevamente un recién ascendido, nuevamente un equipo que llega con ganas de salir de los puestos difíciles y que termina subiéndose a las barbas de un líder que todavía lo es.

20:00. El frío es una realidad. La gente se cambia de asiento. Todo vale para huir de la corriente traicionera. Fuera es octubre, dentro no lo parece. Menos aún cuando el granota Arturo hace el 0-1. Jarro de agua fría. El Hércules pierde en casa lo que gana fuera. Obligado ganar el domingo en Paterna para seguir mirando por el retrovisor, pese a que la Liga no ha hecho más que empezar.

En el palco presiden Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez; al lado de ambos, Valentín Botella y Carlos Parodi. También el alcalde Barcala, la concejala Gayo y Fernando Sepulcre. Los dos máximos mandatarios bajan tras el partido al vestuario, también lo hicieron ante el Teruel.

Música ucraniana

Toda la grada de Tribuna tuvo ayer un hilo musical bastante esperpéntico durante todo el partido. La razón, una fiesta ucraniana en la Ciudad Deportiva que comenzó con una pachanga y que prosiguió con un concierto tan potente como inesperado.