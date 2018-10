Ser o no ser estable

Hace una semana, el Hércules dirimió la suerte a su favor frente al Cornellà en los últimos diez minutos, mientras que el Atlético Levante observó con impotencia cómo el Lleida desbarataba su victoria en el 86?. Dos dinámicas, dos realidad opuestas. Los goles a favor o en contra en la recta final de los partidos son un detalle de las trayectorias de Hércules y Atlético Levante. Uno lidera la tabla, otro va quinto por la cola. Y es que el filial se ha dejado remontar no en una ni en dos ocasiones, sino en tres de los seis enfrentamientos ligueros. Jornada 3: Los granotas se pusieron 0-2 en Olot, terminaron 2-2 y con uno menos. Jornada 5: 0-1 en el minuto 5 y en la última media hora le da la vuelta al marcador el Badalona. Jornada 6: 1-0 en la primera parte y acaba 1-1 en los últimos instantes. Luis García Tevenet, entrenador del Atlético Levante, entiende que dicha dinámica se debe a condiciones lógicas: «Cuando el resultado es tan próximo puede suceder lo que ha sucedido. Nosotros tratamos que, dentro del competir, haya una fase de formación para ganar encuentros. No veo al equipo cabizbajo». Es cierto que aún es pronto. También lo fue para su Sevilla Atlético, al que le costaba un mundo hacer goles y cerrar los encuentros, y nunca se enganchó a la competición. La dolorosa temporada del filial nervionense en Segunda registró datos llamativos, como solo alcanzar una victoria en las primeras 20 jornadas. De momento, lleva una en seis con el filial levantinista. Seguramente, mejorará los números pero para hacer bien la faena deberá dotar a los chavales de un equilibrio en defensa y en ataque para que Javier Soler esté más eficaz en el corte, Pepelu arriesgue más en el pase y Arturo Molina y Juan Delgado se liberen más arriba. A Berrocal, Carballo, Carlos Fernández y Marc Gual no los conectó. Por lo que habrá que darle tiempo para que aclare su panorama en Valencia, donde aún se acuerdan de Olaizola, que logró el ascenso en los penaltis ante el Ibiza de Rufete y no lo renovaron.