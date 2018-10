«Hay que aprender a jugar a lo que toca en cada momento y evitar caer en trampas»

Líder, pero con alma de soldado raso. Lluís Planagumà continúa sujetando los pies en el suelo de este Hércules que encabeza por méritos propios la clasificación del grupo III de Segunda División B: «Tenemos mucho margen de mejora, no podemos pensar que somos un equipo hecho, todo lo contrario». El técnico, que puso en valor al Atlético Levante, próximo rival blanquiazul, insistió que la principal tarea del Hércules es «aprender a jugar a lo que toca en cada momento». «Quien quiera ponernos etiquetas que nos las ponga, pero tenemos muy claro qué hacer para ganar partidos», indicó.

El Levante B visitará mañana el Rico Pérez (19 horas) y el Hércules tratará de pasar página de su última puesta en escena en casa, una derrota ante el Teruel (0-2). «A veces analizamos solo los partidos en función del resultado, parece que no salimos enchufados hace quince días, pero si el remate de Becerra no llega a entrar, quizás habríamos visto otro partido, para eso estamos los técnicos, para desgranar lo que se debe mejorar y potenciar lo que se ha hecho bien y no mirar tanto para atrás», puntualizó un Planagumà que no quiso poner excusas ni alzar en exceso la voz por la posible baja de Íñiguez, con un golpe en el costado recibido en el campo del Cornellà con un aspersor: «Es una guerra perdida quejarse por cómo son los campos, la competición y los contextos son los que son, estoy seguro de que si le dices al Cornellà que juegue todas las semanas en el Rico Pérez dirían que sí, pero la realidad es que hay muchos campos municipales».

Planagumà incidió en este tema y resaltó que «todos somos de Segunda B»: «Equipo, jugadores, entrenador, prensa e incluso afición. Y si queremos ser de Segunda hay que seguir compitiendo igual en todos los campos, no podemos caer en las trampas de los halagos, el entorno debe ser humilde».

Por otra parte, Emaná vuelve hoy a una convocatoria.