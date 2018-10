Planagumà: "No somos un equipo hecho, tenemos margen de mejora"

Líder, pero con alma de soldado raso. Lluís Planagumà continúa sujetando los pies en el suelo de este Hércules que encabeza por méritos propios la clasificación del grupo III de Segunda División B: "Tenemos mucho margen de mejora, no podemos pensar que somos un equipo hecho, todo lo contrario". El técnico, que habló bien del Atlético Levante, próximo rival blanquiazul, insistió que la principal tarea del equipo es "aprender a jugar a lo que toca en cada momento". "Quien quiera ponernos etiquetas que nos las ponga, pero tenemos muy claro qué hacer para ganar partidos", indicó.

Sobre el filial granota de Tevenet, Planagumà valoró que sea un "conjunto mixto". "Tiene jugadores experimentados, muchos de ellos sobrepasan los 23 años, como Juan Delgado o Viana, con bagaje amplio en Segunda B; y luego tienen jóvenes competitivos y que evolucionan muy bien como Blesa. Es un filial equilibrado, que intenta tener el balón, pero que también combina bien al espacio".

El Levante B visitará este domingo el Rico Pérez (19 horas) y el Hércules tratará de pasar página de su última puesta en escena, con derrota ante el Teruel (0-2). "A veces analizamos los partidos en función del resultado, parece que no salimos enchufados hace quince días, pero si el remate no llega a entrar, quizás habríamos visto otro partido, para eso estamos los técnicos, para desgranar lo que se debe mejorar y potenciar lo que se ha hecho bien y no mirar tanto para atrás".



Emaná está disponible e Íñiguez es duda

El camerunés Emaná completará la semana entera de entrenamientos con sus compañeros y entrará en la convocatoria. "Ya no tiene molestias", apuntó Planagumà. Sobre el central Pablo Íñiguez, aquejado de un golpe con un aspersor en el campo del Cornellà, el técnico fue más cauto: "Recibió un golpe fortísimo y vimos necesario que descansara entre semana, a ver cómo evoluciona".

El regreso de Luis García Tevenet al Rico Pérez no es el único que depara el Hércules-Levante Atlético del domingo (19.00 horas). También vuelven a la «terreta» dos alicantinos que, como otros tantos, no lograron ser profetas en su tierra pese a las grandes expectactivas que, en su día, generó su llegada. El dianense Pepelu y el eldense Juan Delgado se han estancado en su progresión y por eso continúan en el filial del Levante, en Segunda B. El delantero incluso militó en Tercera el curso pasado, mientras que el mediocentro ha hecho todo lo posible este verano para no seguir en la categoría de bronce, pero sin éxito.