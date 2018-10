Juan Delgado y Pepelu tienen sed de revancha

El regreso de Luis García Tevenet al Rico Pérez no es el único que depara el Hércules-Levante Atlético del domingo (19.00 horas). También vuelven a la «terreta» dos alicantinos que, como otros tantos, no lograron ser profetas en su tierra pese a las grandes expectactivas que, en su día, generó su llegada. El dianense Pepelu y el eldense Juan Delgado se han estancado en su progresión y por eso continúan en el filial del Levante, en Segunda B. El delantero incluso militó en Tercera el curso pasado, mientras que el mediocentro ha hecho todo lo posible este verano para no seguir en la categoría de bronce, pero sin éxito.

Pepelu, de 20 años, disputó 30 partidos con el Hércules la pasada temporada, 22 de ellos como titular, pero solo dejó contados detalles de su calidad y apenas tuvo peso en el equipo. Su llegada al Hércules de Siviero generó gran expectación y el director deportivo Javier Portillo tuvo que pelearse con casi todos los gallos de Segunda B para seducir a este mediocentro internacional sub'19 y joya de la cantera levantinista.

Pero en Alicante decepcionó, como la mayoría de sus compañeros, en un año para olvidar en el que los blanquiazules finalizaron en décima posición, sin promoción, sin Copa, y con tres entrenadores quemados: Gustavo Siviero, Claudio Barragán y Josip Visnjic.

Pepelu no dio en Alicante el paso al frente que necesitaba su incipiente carrera y este verano buscó acomodo en categoría superior. Realizó la pretemporada con el primer equipo de Paco López (así lo obliga su contrato) pero desde el principio quedó claro que no entraba en sus planes. Aún así, el centrocampista no quería bajar escalones y finalmente lo hizo hace dos semanas, cuando debutó con el filial de Tevenet. Aún no ha sido titular en el Levante Atlético pero podría serlo en el Rico Pérez si el técnico sevillano quiere aprovechar su motivación.

Por su parte, el delantero Juan Delgado, de 24 años, solo vistió seis meses de blanquiazul, desde enero hasta junio de 2017. Coincidió con Tevenet en el Hércules y en aquel mercado de invierno, Dani Barroso y Portillo tenían objetivos más ambiciosos, pero los dirigentes, sobre todo Juan Carlos Ramírez, no estaban por la labor de rascarse el bolsillo y finalmente llegó Delgado cedido por el Levante. El punta eldense tuvo una presencia casi testimonial en un equipo que iba a la deriva y que acabó dirigiendo Carlos Luque las 10 últimas jornadas. El ariete anotó dos dianas, la primera ante el colista Eldense y la segunda cuando ya no había nada en juego, en la última jornada, frente al Cornellà. La carrera de Delgado se ha estancado sorprendentemente y, de hecho, la pasada temporada compitió en Tercera con el filial granota.

Al igual que Pepelu, afronta especialmente motivado el choque en el Rico Pérez y en principio será titular.



Pablo Íñiguez

El fuerte golpe contra un aspersor recibido por Pablo Íñiguez en el costado durante el choque de Cornellà todavía trae cola. El central valenciano es duda para el domingo debido al gran hematoma que padece y que ha obligado al técnico Planagumà a mantenerle al margen del grupo.

Íñiguez chocó con dureza contra una torre de unos dos metros y se quedó sin aire por unos segundos, por lo que el árbitro y sus compañeros pidieron con nerviosismo la rápida entrada de los médicos. Finalmente el zaguero se recuperó y pese al dolor aguantó los 90 minutos, pero con el paso de los días la secuela en forma de hematoma con sangre preocupa al jugador y al técnico. Ayer no tocó balón aunque desde el vestuario aseguran que apurará sus posibilidades de formar de inicio junto a Samuel como en los seis partidos anteriores. Íñiguez, cedido por el Reus, es titular indiscutible para Planagumà y además un jugador fundamental en la salida de balón. Si no llega a tiempo, entrará Pol Bueso en su lugar.