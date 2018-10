Tevenet: «El inicio del Hércules es maravilloso y me alegro de que ahora Alicante disfrute»

Ahora está al frente del filial del Levante, que ocupa plaza de promoción de descenso e intentar aguar la fiesta de un Hércules que este curso da motivos para soñar.

P El Levante Atlético llega al domingo al Rico Pérez en puestos de promoción de descenso. ¿Les está costando coger el aire de nuevo a la Segunda B?

R Se junta un poco todo, las sensaciones son positivas pero no se ve luego en los resultados y eso quiere decir que tenemos que trabajar más. Ha habido partidos en los que debíamos sumar más puntos y también otros con mala fortuna. Pero estamos seguro de que saldremos de ahí abajo.

P Usted sabe mejor que nadie que los filiales en el Rico Pérez se sueltan y son el doble de peligrosos...

R El Rico Pérez invita a que la gente joven con calidad se muestre y haga buenos partidos, pero sabemos que enfrente tenemos a un gran rival en racha y que no necesita el balón para hacerte daño. Cuando eres filial se da por hecho que tendrás el balón y querrás ser protagonista, pero debemos ser inteligentes para saber también cómo hacerles daño.

P ¿El objetivo del Levante Atlético es la permanencia?

R Sí, pero sobre todo formar jugadores para que el primer equipo pueda echar mano de cualquiera de ellos llegado el caso. Este filial lleva varios años subiendo y bajando y también buscamos regularidad en la categoría.

P ¿Cómo lleva eso de formar jugadores pero a la vez exigirles que sumen puntos para no perder la categoría?

R Los chavales jóvenes de estos equipos son los mejores de cada provincia o cada ciudad y están acostumbrados a ganar siempre en categorías inferiores. Cuando en una categoría como Segunda B les llega una situación difícil o un resultado negativo, muchas veces no saben cómo reaccionar y afrontarlo. Pero eso también forma parte de su aprendizaje y deben superar esa etapa en su crecimiento como jugadores y como personas.

P Después de entrenar al Hércules optó por dirigir a dos filiales (Sevilla y Levante). ¿Por qué?

R Se me presentó la posibilidad de entrenar al filial del Sevilla en Segunda y yo soy hombre de la casa, me apetecía mucho. Después en el Levante se dieron varias circunstancias. El director deportivo me quería, pero también conozco desde hace muchos años a Luis Helguera y a Tito. Y sé que van a apoyar al filial cuando haga falta.

P ¿Qué partido espera el domingo en el Rico Pérez?

R El Hércules ha marcado un estilo muy pronto, muy del sello de su entrenador. Es un equipo que no necesita el balón para hacerte daño, con un gran contraataque, como la pierdas en sitios donde pueden correr, te va a hacer daño porque los cuatro de arriba son muy veloces. Seguramente el Hércules nos dejará tener el balón, que no es lo mismo que el control del partido. Debemos ser muy cautos con sus transiciones.

P Decía usted cuando estaba en Alicante que en esta ciudad no había grises, siempre era todo blanco o negro. Ya sabrá que ahora está la ilusión desbordada...

R Y me gusta que Alicante disfrute de su equipo porque tengo mucho aprecio por gente de allí, estuve un año y guardo amistades. Una destitución no debe empañar todo. Que Alicante sea una ciudad visceral no lo va a cambiar nadie, ni Pacheta, ni Manolo Herrero, ni, por supuesto, yo.

P Han pasado ya casi dos años desde su salida del Hércules. ¿Qué valoración hace de aquella etapa?

R Recuerdo que empecé aquella etapa con mucha ilusión porque llegaba a un gran club y el reto de lograr otro ascenso (ya subió con el Huesca) era apasionante. Pero el inicio fue muy duro. Unos meses antes el equipo se quedó a 90 minutos de ascender contra el Cádiz y la gente se pensaba que nos íbamos a pasear. Pero la Segunda B es una categoría complicadísima y el grupo III es el más dificil con diferencia. Aunque no lo parezca, los presupuestos son muy importantes, solo hay que ver al Elche y al Mallorca la temporada pasada. Yo me sentía con fuerzas para meter al equipo en promoción porque las cuatro posiciones no estaban definidas, pero a diez partidos del final me destituyeron. Aún así me quedo con la imagen del Rico Pérez lleno contra el Barcelona en la Copa.

P Curiosamente después de aquella eliminatoria el equipo se cayó...

R Dos partidos contra el Barcelona suponen un desgaste tremendo, pero semanas después recuerdo que ganamos cuatro jornadas seguidas, aún así las exigencias eran muy grandes.

P ¿A qué se refiere?

R Era un desgaste tremendo para mí y para los jugadores porque no solo había que ganar, sino también convencer. Además había problemas económicos graves e inestabilidad con todo el tema del IVF. Por ejemplo, nosotros quisimos a Emaná y ha terminado viniendo, pero dos años después. No quiero comparar esta plantilla con la que tuve yo, la mía era buena y formamos un vestuario muy sano y comprometido, pero todo dependía más del trabajo colectivo. Ahora el Hércules está armado con jugadores que casi todos han tenido experiencia en Segunda y son desequilibrantes. En mi etapa también nos pasó factura las lesiones de gente debía marcar diferencias como Chechu, Javi Flores o Nieto.

P ¿Cree que en el Hércules no se valoró su trabajo?

R Tampoco quiero pensar eso, los entrenadores estamos expuestos a que guste o no el trabajo en función de los resultados. Así está montado esto.

P ¿Hay demasiada presión en torno al Hércules?

R La hay, pero también veo que siempre se centran las críticas y las iras en las mismas personas (entrenadores). Manolo Herrero, Pacheta, Claudio y yo ascendimos con otros equipos, no somos todos malos. Hay que repartir más las culpas.