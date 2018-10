Salinas: "El equipo supo sufrir y yo espero dar un paso adelante"

Ha tardado en aparecer seis jornadas, pero lo ha hecho a lo grande. El canterano Álvaro Salinas (21 años) hizo el primer gol del Hércules de Planagumà en pretemporada ante el Villarreal, pero no tuvo fácil encontrar un hueco en partido oficial. Lo consiguió ayer en Cornellà, con más de media hora por delante, y aprovechó muy mucho la oportunidad. Alteró el partido al entrar por un discreto José Fran y cerró la victoria blanquiazul con un cabezazo tras un centro de Juli. "Aún no había tenido oportunidad de entrar, pero trabajo mucho para ello, se lo quiero poner difícil al míster y ayer entré, marqué y ganamos, todos contentos", apuntilló esta mañana el joven atacante.

Salinas cumple su cuarta temporada completa con el primer equipo y ayer marcó su sexto gol de blanquiazul. Ha estado a las órdenes de Vicente Mir, Tevenet, Carlos Luque, Siviero, Claudio Barragán y Visnjic; y ahora intenta con Planagumà coger los galones tras una temporada, la última, muy discreta (no jugó ni 400 minutos). "Planagumà me transmite tranquilidad y confianza, pero yo me exijo mucho para poder jugar y ayudar, este verano ya hablamos que yo tenía que dar un paso adelante y espero poder hacerlo y que sea un buen año".

El Hércules es líder con rotundidad del grupo III con 15 puntos (saca 5 al quinto clasificado y 4 al segundo), algo que aun así no altera el día a día del vestuario. "Es un buen margen, pero tenemos que seguir nuestro camino, que es el de jugar este fin de semana contra el Levante B, hay que enlazar otra victoria", reconoció un Salinas que ya entra en las quinielas de futuribles titulares en la delantera tras la baja de Chechu y el regreso de Emaná. "Está caro entrar en el once inicial, es bueno que haya competencia porque nos va a ayudar a estar todavía más arriba".

El poco protagonismo del que gozó la campaña anterior ha servido para madurar a un futbolista trabajador y que ha sabido esperar su momento. "No he estado desesperado, pero está claro que todos queremos jugar, sólo queda trabajar y exigirse mucho a uno mismo". Además, Salinas alabó el buen hacer del Hércules en Cornellà, "donde el equipo supo sufrir y aprovechar las oportunidades que tuvimos". "Fue un rival fuerte, estará arriba, a mi me gustó mucho", aclaró el canterano. "Planagumà nos dijo que en Cornellà teníamos que bajar del autobús, jugar, ganar y volvernos", bromeó el extremo.