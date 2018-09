Terapia contra las lesiones en el encuentro contra el Cornellà

Juli actuará de «10» y Álvaro Pérez debuta en una convocatoria

El Cornellà y su peculiar campo ponen hoy (19.15 horas) a prueba al líder Hércules y sus circunstancias, principalmente en forma de lesiones y bajos estados de forma. Con su pilar Chechu Flores KO por una rotura muscular, Planagumà necesitaba la aportación de los dos «9» puros de la plantilla, pero ambos se quedaron ayer en Alicante: Stephane Emaná y Carlos Fernández. El primero ya está recuperado de su lesión pero el cuerpo técnico prefiere no arriesgar en un campo de césped artificial y reaparecerá en el Rico Pérez el próximo domingo (19.00 horas) ante el Levante Atlético. Por su parte, Fernández sufre molestias musculares y no entrenó durante toda la semana.

Ante estos percances, Planagumà apostará hoy por el veterano Juli como segundo punta por detrás de Carlos Martínez y sólo quedará el canterano Álvaro Salinas como cambio ofensivo en el banquillo. Parece poco probable que el joven técnico blanquiazul apueste por un planteamiento más defensivo con un trivote por delante de los centrales y un solo punta.

Desde que descendiera a Segunda B en 2013, el Hércules se ha sentido especialmente incómodo en superficie sintética ya que casi todas las plantillas estaban confeccionadas para ser protagonistas con el balón y dominar los encuentros. Este año la película es diferente. Planagumà no tiene en cuenta la posesión y sólo exige verticalidad y transiciones rápidas, además de un innegociable compromiso defensivo de todos los jugadores. Este planteamiento bastó para derrotar al Ebro (0-1), pero el potencial del Cornellà es mayor. El conjunto catalán llama a las puertas del ascenso con insistencia desde hace varias temporadas y este año ha apostado más fuerte que nunca, con fichajes de la talla del exherculano José Gaspar o del internacional angoleño Manucho, que en principio comenzará en el banquillo ya que su estado de forma es precario tras no realizar pretemporada (de hecho aún no ha debutado).

El campo del Cornellà no sólo es de reducidas dimensiones, sino que tiene más caucho que césped artificial, por lo que el balón bota mucho y dificulta el juego combinativo. El Hércules cayó la pasada temporada por 0-1 debido a una mala salida de Falcón y tanto el meta como el resto de jugadores deberán prestar especial atención al balón parado, ya que los saques de banda son casi igual de peligrosos que los córners.

La principal novedad en la convocatoria (al margen de la ausencia de Emaná y Carlos Fernández) es la presencia del central alicantino Álvaro Pérez, que se estrena, y el regreso del mediocentro crevillentino Paco Candela. En principio ambos serán suplentes.

La retransmisión del partido la ofrece en exclusiva la web www.footers.com, previo pago de 2,99 euros y por primera vez en la temporada el Hércules no estará representado en la grada, a diferencia de los partidos en Villarreal y Zaragoza.