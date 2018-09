Carlos Fernández, casi descartado ante el Cornellà

Se le acumulan los problemas en ataque al técnico del Hércules Lluís Planagumà de cara al partido frente al Cornellà del próximo domingo a las 19.15 horas. Chechu Flores, compañero de Carlos Martínez en los cinco primeros partidos, estará un mes fuera de combate por una lesión muscular y hoy se ha confirmado que Carlos Fernández también está casi descartado por una contractura. El punta jiennense no trabajó ayer y tampoco lo ha hecho hoy, ni siquiera ha pisado el césped y todo parece indicar que no entrará en la convocatoria. Desde el club no lo descartan y esperan su evolución en las próximas horas.

Por su parte, Stephane Emaná trabajó a menor ritmo en el tramo inicial del entrenamiento y después sí que acabó el entrenamiento al mismo ritmo que los compañeros, por lo que parece en óptimas condiciones para, al menos, desplazarse a Cornellà y sentarse en el banquillo. Ante este panorama, parece claro que Juli acompañará Carlos Martínez en la punta de ataque, siempre y cuando Planagumà no apueste por un sistema más defensivo con un trivote en el centro del campo, algo que no ha probado hoy.