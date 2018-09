La hora de Emaná

La baja de Chechu abre la puerta del once a Juli o Carlos Fernández, ya que el africano no será titular.

Stephane Emaná está de vuelta. O al menos debería estarlo si no surge otro contratiempo. El cuerpo técnico, encabezado por Lluís Planagumà, y los médicos frenaron su reaparición el pasado domingo ante el Teruel debido a los peligrosos precedentes sentados en los primeros partidos de Liga, con dos lesiones musculares que solo le permitieron disputar media hora en Villarreal.

Emaná sufrió un primer percance días antes del debut liguero ante el Ontinyent y se perdió el estreno en el Rico Pérez. Debutó en la segunda jornada ante el Villarreal B y dejó detalles de lo que puede ofrecer en cuanto esté en plenitud física.

Entró al partido a falta de media hora y marcó el 0-1 tras una galopada en solitario (previo pase soberbio de Carlos Martínez) que le llevó ante el portero, al que superó con un zurdazo raso. El jarro de agua fría llegó horas después, cuando sufrió otra lesión muscular en un ejercicio sin aparente exigencia. Desde el club restaron gravedad al asunto y apuntaron a un periodo de baja de una o dos semanas. Pero las alarmas se encendieron en el cuerpo técnico y entienden que toda precaución es poca para que no vuleva a caer, incluso han puesto a su disposición un nutricionista para que le dé pautas en su alimentación.

Emaná se perdió los choques ante el Espanyol B, Ebro y Teruel y todo parece indicar que esta semana se incorporará al trabajo con el resto de compañeros y entrará en la convocatoria para visitar al rival directo Cornellà, el domingo a las 19.15 horas. La superficie sintética no es la ideal para prevenir lesiones musculares, pero el Hércules debe empezar ya a rodar al punta, que además necesita la gratificación de la competición. Además, el conjunto de Planagumà necesita sus goles porque hasta el momento, y pese a haber sumado 12 puntos de 15, ha evidenciado una falta de remate importante teniendo en cuenta las cuatro o cinco ocasiones claras que genera por partido.

En el ataque queda ahora una vacante por la lesión muscular de Chechu Flores, que actuó estos cinco partidos como segundo punta por detrás de Carlos Martínez. Es altamente improbable que Emaná salga como titular debido a su inactividad y el puesto de inicio se lo disputan Juli y Carlos Fernández. Otra alternativa más defensiva sería la de formar un trivote en el centro del campo con Candela, Miranda y Diego Benito para dejar solo a Carlos Martínez arriba.

El sustituto natural de Chechu es Juli, pero las dimensiones reducidas del campo del Cornellà y la importancia que tendrá el juego aéreo benefician a un Carlos Fernández con hambre de minutos y que estrelló un balón en el larguero ante el Teruel nada más entrar al campo.

El Hércules ya quiso incorporar a Emaná en el mercado de invierno de la temporada 16/17 pero el Nàstic finalmente no le dejó salir y la dirección deportiva acabó fichando a Juan Delgado. El pasado verano sí que llegó a buen puerto la operación ya que el delantero no entraba en los planes de la entidad tarraconense, que rescindió su contrato. El camerunés, de 24 años, disputó tres partidos en Segunda con el Xerez con sólo 18 años y después recaló en el Nàstic. Con su filial anotó 10 goles en Segunda B (uno de ellos de chilena en el Rico Pérez) y la segunda vuelta del curso pasado la realizó en el Atlético de Madrid B, equipo en el que no tuvo mucho protagonismo y solo marcó dos tantos.