Prohibido relajarse

Nadie quiere bajarse de este tren en marcha llamado Hércules que desde bien pronto ha puesto velocidad de crucero. Con cuatro victorias consecutivas y un nuevo récord en el bolsillo, el equipo de Planagumà está empeñado en que siga la fiesta y hoy (Rico Pérez, 19.00) pretende firmar el repóquer de triunfos, con permiso del recién ascendido Teruel, que llega a Alicante sin complejos y con ganas de dar la campanada.

Hasta el momento todo le sale bien al Hércules diseñado por Portillo y por el joven técnico catalán. Con la premisa de defender con agresividad, mantener la presión alta y atacar con la mayor verticalidad posible, el conjunto alicantino domina con puño de hierro el grupo III y quiere prolongar al máximo esta impecable racha, ya que, por ejemplo, la semana que viene toca visitar al Cornellà, un rival directo por los puestos cabeceros que además se hace fuerte en su peculiar campo de césped sintético. Por eso los jugadores dan especial importancia al choque de esta tarde. El objetivo es sumar los 15 puntos y seguir apuntalando un proyecto con muy buena pinta.

Aunque Planagumà suele introducir variantes en el once cada semana más allá de los resultados, esta vez no se esperan novedades, salvo la continuidad de Adrián Jiménez en el lateral izquierdo en detrimento de un Nani que salió del once la semana pasada porque el técnico buscaba más agresividad en la «ratonera» del Ebro. Probablemente el técnico catalán apueste por la experiencia del madrileño para la zaga, un jugador que en el Toledo rindió a un nivel extraordinario y esa es la versión que quiere traer de vuelta Planagumà.

Pese a la recuperación del crevillentino Paco Candela, en la posición de «stopper» repetirá Fran Miranda, con Diego Benito junto a él para iniciar el juego y lanzar los ataques.

Las bandas seguirán ocupadas por dos extremos natos como Pol Roigé y José Fran. El incombustible Juli sigue haciendo méritos para entrar en el once, pero Planagumà apostará de inicio por el mayor rigor táctico de José Fran.

Evidentemente tampoco se esperan caras nuevas en el ataque ya que la sociedad que forman Chechu Flores y Carlos Martínez continúa produciendo a ritmo notable, mientras el camerunés Emaná sigue con su puesta a punto y está prácticamente descartado.

El punta catalán ha participado en cinco de los seis goles blanquiazules y el capitán anda muy fino a sus 36 años. Es el único superviviente de la primera plantilla confeccionada en verano de 2013 para salir del pozo y se ha empeñado en conseguir el objetivo.

Hoy se espera la mejor entrada de este inicio de curso en el Rico Pérez y se podrían rondar los 8.000 espectadores.