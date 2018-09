El gol se reparte más que nunca

Carlos Martínez ha participado directamente en cinco de ellos y Emaná está descartado para jugar el domingo (19.00 horas) ante el Teruel.

La tarea del gol está más repartida que nunca en este Hércules de Lluís Planagumà que, por el momento, domina con puño de hierro el grupo III de Segunda B con 12 puntos sobre 12 disputados. Los seis tantos anotados por los blanquiazules llevan seis firmas diferentes: las de Carlos Martínez, Stephane Emaná, José Fran, Juanjo Nieto, Chechu Flores y Juli.

En este Hércules coral muchas miradas estaban puestas en un Carlos Martínez que ya demostró con el Olot y el Villarreal B que tiene olfato asesino en el área rival. Marcó 20 goles en su último curso con el filial amarillo y por el momento ha ofrecido su versión más generosa, ya que ha anotado una diana pero participado directamente en cinco de las seis.

«Es un jugador diferencial que multiplica si está en el entorno adecuado. Genera muchas situaciones para sus compañeros porque piensa más rápido que el resto», explica Planagumà al ser cuestionado por el punta barcelonés.

También ha generado mucha expectación el fichaje del ariete Stephane Emaná, pero el camerunés sólo ha podido jugar media hora debido a dos lesiones musculares. En principio está descartado para reaparecer el domingo (19.00) frente al Teruel en el Rico Pérez pese a que los plazos iniciales apuntaban a que se perdería sólo los duelos frente al Espanyol B y el Ebro. Planagumà y sus ayudantes quieren que vuelva más fuerte que nunca y por eso se toman con mucha cautela la vuelta del camerunés.

En el estreno liguero frente al Ontinyent, el santapolero José Fran marcó el primer gol del curso al empujar a la red un balón que quedó muerto dentro del área tras el rechace del portero a un buen centro de Carlos Martínez. Tras el 1-1 firmado por David Torres de penalti, fue el veterano Juli, en el descuento, el que dio la primera alegría tras un extraordinario golpeo con la derecha que envió el cuero lejos del alcance del meta para delirio de los más de 7.000 aficionados que dieron su aliento al Hércules en la puesta de largo.

En la segunda jornada, frente al filial del Villarreal, Emaná debutó a lo grande ya que prácticamente en el primer balón que tocó realizó un contragope de libro (asistido por Carlos Martínez) para plantarse delante del portero y batirle con un disparo raso con la izquierda.

Cuando el partido se encaminaba irremisiblemente al 1-1 por el gol de falta de Quintillà, la fortuna sonrió a los alicantinos ya que un despeje de Juanjo Nieto desde su propio campo acabó en la meta rival por un tropezón del portero. Este es el único gol blanquiazul en el que no ha participado el omnipresente Carlos Martínez.

El punta barcelonés se estrenó una semana después, frente al Espanyol B en el Rico Pérez, al cabecear un gran centro de Nani. Y el pasado domingo, en la cuarta jornada y ante el Ebro, le tocó el turno a un Chechu Flores que en las jornadas anteriores desperdició varias ocasiones claras. El capitán recogió un servicio preciso de Carlos Martínez para batir con un potente derechazo al meta del cuadro zaragozano.

De los habituales titulares en la parcela ofensiva solo queda por ver puerta el extremo Pol Roigé, que hasta el momento es indiscutible para Planagumà y que ya demostró como juvenil en el Real Madrid y también en el Sabadell que tiene gol.

Aunque Planagumà no ha probado ningún once esta semana, no se esperan novedades y en la punta repetirán Chechu y Carlos, con Roigé y José Fran por las bandas y Juli esperando su oportunidad en el banquillo.

Todo parece indicar que el atacante alcoyano, de 37 años, desempeñará un rol similar al de Nino la pasada temporada en Elche y que tan efectivo resultó, aportando goles decisivos desde el banquillo.