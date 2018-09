El polo "beige" de Planagumà, ni tocarlo

Es muy habitual en el fútbol que los futbolistas y los entrenadores tengan rasgos supersticiosos. Pese a su juventud (37 años), el técnico del Hércules Lluís Planagumà no es la excepción. El preparador catalán ha repetido "uniforme" los cuatro primeros partidos de Liga porque se han saldado con victoria. El polo "beige", los vaqueros y las zapatillas deportivas negras fueron las prendas elegidas para el debut liguero frente al Ontinyent y desde entonces no ha variado nada.

Planagumà fue sancionado con dos partidos por su expulsión en la primera jornada y, aún así, siguió vistiendo igual para dirigir al equipo desde la grada frente al Villarreal B y Espanyol B, en permanente comunicación con su ayudante José Vegar. El pasado domingo regresó a pie de campo en Zaragoza frente al Ebro y su "look" no varió un ápice. Tampoco lo hará el próximo domingo a las 19.00 horas frente al Teruel en el Rico Pérez.

El Hércules, tras su victoria ante el Ebro (0-1), logró establecer su mejor registro de victorias consecutivas en un inicio de Liga desde el año 1935, cuando militaba en Segunda. El conjunto herculano, líder del Grupo III de Segunda B, ha sumado su cuarta victoria en otras tantas jornadas, algo que nunca antes había logrado en esta categoría ni en Tercera ni en Primera División.

Solo en el campeonato reducido de Segunda, disputado entre diciembre de 1934 y enero de 1935, el Hércules mejoró estos registros al encadenar ocho victorias consecutivas en las primeras jornadas en un grupo con solo ocho equipos. Los alicantinos, acabaron logrando su primer ascenso a Primera. El Hércules, entrenado por Lluís Planagumà, ha establecido el mejor registro de los últimos 80 años tras superar al Ontinyent (2-1), Villarreal B (1-2), Espanyol de Barcelona (1-0) y Ebro (0-1).

Tras esta nueva victoria, con gol anotado por Chechu Flores, el Hércules supera los récords más registros que marcaron los equipos que entrenó Manolo Jiménez, en las temporadas 1995-96 y 1999-00, o el de Juan Carlos Mandiá, en la 2011-12, quienes se quedaron en tres triunfos consecutivos.

Por su parte, Chechu Flores, uno de los capitanes blanquiazules, afirmó el lunes que las victorias que ha logrado el equipo alicantino en este inicio de la competición dan felicidad al grupo, pero precisó que no pueden tapar otros aspectos negativos del juego. El Hércules es líder del grupo III de Segunda B con 12 puntos de 12 posibles, pero el jugador andaluz se mostró muy exigente y recordó que "si no ganamos ningún partido más esta temporada descenderemos". "El arranque ha sido buenísimo, no se puede mejorar, pero también sabemos que podemos hacer muchas cosas mejor de lo que lo estamos haciendo", insistió.