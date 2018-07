Frenazo a los nombres y dorsales fijos en Segunda B

? Por el momento la norma no ha cambiado y los equipos de Segunda División B no podrán llevar dorsales fijos ni nombres de los jugadores en las camisetas. Ni en la Comisión del pasado 11 de julio ni en la Asamblea General que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) organizó el día 24 se efectuó ninguna variante. La propuesta todavía no ha sido aprobada y dicho movimiento deberá efectuarlo primero el CSD y a continuación la Comisión de Segunda División B de la RFEF. A menos de un mes para el inicio de la competición la división de bronce sigue olvidada y todo hace indicar que la norma de los dorsales no se aplicará hasta la 19/20.