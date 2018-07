Tensa espera por el pivote Chavero

El director deportivo del Hércules Javier Portillo tiene claro que Alejandro Chavero es su primera opción para completar el centro del campo. El pivote barcelonés se hubiera incorporado a la plantilla blanquiazul hace ya varias semanas de no ser porque tiene contrato en vigor con el Cartagena. Desde el club albinegro le dan por perdido pero no están dispuestos a dejarle salir tan fácilmente y piden una compensación económica. El Hércules no pagará nada de traspaso y espera, por ahora pacientemente, a que Chavero arregle el entuerto.

El jugador de 34 años es uno de los pivotes más cotizados de la categoría de bronce y la pasada campaña se quedó a las puertas del ascenso con el Cartagena, equipo con el que disputó la cifra casi récord de 45 partidos. Mediocentro de carácter, con mando y llegada, el pasado curso anotó 5 goles y llegó hasta los 11 en la 15/16, con el Real Murcia.

Desde que debutará en Segunda B con el Ontinyent en la 12/13 ha promediado más de 36 partidos por campaña en todos los equipos por los que ha pasado: Huracán, UCAM Murcia, Real Murcia, Ponferradina y Cartagena.



Hoy, Albacete-Hércules

El Hércules disputa estar, a las 19.00 horas en la ciudad deportiva Andrés Iniesta, el cuarto amistoso de la pretemporada frente al Albacete, de Segunda.