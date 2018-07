Diego Benito: "Vengo para tener el balón y devolver al Hércules donde merece"

El Hércules de Lluís Planagumà ya tenía escuderos y esta mañana ha presentado a uno de los dos caballeros que deben llevarlo a Segunda División en su quinta intentona consecutiva. Es el madrileño Diego Benito, un fino centrocampista, a veces intermitente pero de gran calidad individual, que viene de quedarse a las puertas del ascenso con el Cartagena (concretamente a un minuto en la eliminatoria de campeones contra el Rayo Majadahonda). El conjunto de la ciudad departamental prosiguió por la vía larga del play-off de ascenso y volvió a caer en el último escalón ante el Extremadura. A Cartagonova llegó del Elche, en medio de la "vorágine Josico", quien no contaba con él. Dos semanas más tarde de la marcha de Diego Benito del Martínez Valero aterrizó Pacheta. "Quién sabe lo que podría haber pasado si hubiera aguantado más tiempo, son cosas del fútbol y decisiones que hay que tomar", confesó el futbolista esta mañana en el Rico Pérez.

A Alicante llega convencido por el director deportivo Javier Portillo, quien lo ha catalogado como "futbolista prioritario". "Es un jugador con talento y mucho fútbol, justo lo que necesitábamos", confesó el titular de la secretaría técnica del club. Benito, que debutó en Primera con el Rayo Vallecano en 2012 a las órdenes de Sandoval, ascendió a Segunda con el Albacete en la temporada 13/14; gesta que ha acariciado sin éxito en las dos últimas campañas con Murcia y Cartagena. "A ver si a la tercera va la vencida, para eso hemos venido", se refería el octavo fichaje de este Hércules 18/19, presentado oficialmente sobre el césped del Rico Pérez con la segunda equipación amarilla y negra.

La llamada del club blanquiazul no le hizo dudar: "Ni lo pensé un momento, el Hércules está de paso por Segunda División B y hay que sacarlo de aquí cuanto antes". Complementario a Paco Candela y al colombiano Alvarado, los únicos centrocampistas profesionales que hasta ahora contaba Planagumà, Diego Benito llega con el cartel de organizador y como relevo de Miñano. Aunque no será el único que asuma dicha responsabilidad. "A mí me gusta jugar hacia adelante, tener el balón y la posesión e ir a por la portería rival, aunque me amoldaré a lo que busque el técnico de mí", expresó. "Vengo ilusionado y con ganas de disfrutar de este pedazo de campo, quiero devolver al Hércules la ilusión puesta en mí", zanjó.

Tampoco rehuyó a pronunciarse sobre su excompañero del Cartagena Chavero, que ha pedido salir del club blanquinegro para recalar en el Hércules: "Es un jugadorazo para esta categoría, he estado muy a gusto con él, aunque no sé nada de ese asunto".