Alvarado: "Me gusta la presión que envuelve al Hércules y no me asusta"

Dieciocho años en el carnet de identidad (que serán 19 en pocos días), un físico portentoso y malabares con el balón en la presentación, a pesar de aterrizar en Alicante con la vitola de un pivote eminentemente defensivo. Jaime Alvarado (Colombia, 1999) pisó esta mañana el Rico Pérez por vez primera vestido de corto en su puesta de largo como futbolista del Hércules. Su exultante lozanía contrasta con la multitud de kilómetros que acumulan sus piernas, los mismos que le permiten no asustarse ante la empresa de devolver al Hércules a la Segunda División, tras cuatro decepciones seguidas. "La presión del club no me asusta; es más, para mí supone un plus para un equipo que tenga eso alrededor", afirmó el pivote de Santa Marta en su presentación como blanquiazul. "Llevo desde los 12 años fuera de casa, estoy maduro y eso no va a ser un problema para mí", culminó.

Acompañado del director deportivo Javier Portillo, quien agradeció públicamente el trato dispensado por el Watford, club que ha cedido al pivote colombiano a la entidad del Rico Pérez, Jaime Alvarado se mostró "alegre" tras sus primeros días como blanquiazul y recalcó la historia del club, que encontró, según sus propias palabras, "haciendo una buena búsqueda por internet". Cosas de millennials.

Alvarado, que ocupará ficha sub'23, se definió como un pivote defensivo, al que le gusta también el trato de balón y configurado para un juego de ida y vuelta. Precisamente de esta manera le había presentado minutos antes Javier Portillo: "Abarca mucho campo, tiene mucho futuro y lo he visto un par de partidos esta temporada pasada. Viene a competir y a ser uno más". El curso al que aludió el director deportivo, el 17/18, Alvarado lo completó en el filial del Real Valladolid, también en Segunda División B.



Bajo el influjo de Abel Aguilar y Yaya Touré

Impactado por su llegada al Hércules, "un estadio de 30.000 personas es un lujo", hizo balance de sus primeros días en el Hércules, donde ya ha llegado incluso a debutar en el amistoso del pasado sábado ante el Rayo Ibense de Tercera en el campo de atletismo: "Estoy cómodo, poco a poco voy cogiendo el ritmo que llevan mis compañeros". Alvarado agradeció las comparaciones con su compatriota Abel Aguilar, el único colombiano hasta el momento en haber defendido la camiseta del Hércules. "Es un honor, jugamos en la misma posición aunque yo pego un poco más", bromeó. Además, confesó que siempre se fijó en Yaya Touré para crecer como futbolista.