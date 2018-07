Carlos Martínez: "Sé lo grande que es el Hércules"

Carlos Martínez, delantero del Hércules, afirmó este viernes en su presentación oficial que es consciente de la grandeza y exigencia de su nuevo equipo y que esos detalles han sido determinantes para aceptar la oferta del club alicantino. "Sé al club que vengo y lo grande que es, por esto estoy aquí. Estoy donde quería estar", comentó el atacante catalán, quien ha firmado por dos temporadas con la entidad alicantina.

Martínez dijo sentirse feliz por jugar en un "club grande que merece estas más arriba" y agradeció al entrenador, Lluis Planagumà, y al director deportivo, Javier Portillo, su interés por contratarle. "El Rico Pérez es el estadio más bonito del grupo. Estoy deseando ponerme la blanquiazul y disfrutar de la afición", comentó el delantero, quien admitió que su experiencia en Japón fue "bonita, pero dura".

"Tenía claro que quería volver para sentirme cómodo. Necesito el cachondeo y a mis compañeros. Allí no acabé de disfrutar del todo", confesó el jugador, quien dijo no sentirse presionado por la mala dinámica de los últimos atacantes que ficharon por el club. "Aquí han venido grande delanteros y no han podido rendir. Yo vengo con la intención de marcar goles y de hacer mejor a los compañeros. Si las cosas van bien los goles llegarán solos", explicó Carlos Martínez, quien definió el Grupo III como "complicado". El jugador no se marcó una cifra concreta de goles y pidió unión al entorno del club para que el equipo se sienta "fuerte en casa".

Javier Portillo, director deportivo, del club, afirmó que el catalán era el "objetivo prioritario" del Hércules y recordó que sumó más de 60 goles en sus últimas temporadas en Olot y Villarreal B. "Es un jugador diferente, con gran talento y mucho gol. Creo que va a hacer mejor a los compañeros", sentenció el técnico madrileño.