El Hércules rescinde el contrato de Óscar Díaz

Camino corto. El Hércules ha llegado a un acuerdo con Óscar Díaz para rescindir el año más de contrato que le restaba al delantero madrileño, y lo ha hecho sólo una semana después del inicio de la pretemporada. De esta manera, libera la ficha del futbolista, que ya sabía que no entraba en los planes de la entidad para el próximo curso. El jugador, de 34 años, estaba dispuesto a pasar un año en blanco en caso de que la oferta de salida que le propusieran los directivos blanquiazules no fuera de su agrado. Al final, Óscar Díaz, cuyo rendimiento el curso pasado estuvo muy por debajo de las expectativas generadas con su contratación, ha dado el visto bueno a la propuesta de despido del Hércules tras haber rechazado antes dos ofertas en firme de equipos del Grupo II de Segunda B. El delantero disputó unos minutos el pasado martes en el amistoso frente al primer equipo del Villarreal, donde no marcó. El tanto del empate definitivo lo firmó Álvaro Salinas (1-1). Óscar Díaz llegó al Hércules con el aval de Juan Carlos Ramírez, que ahora ha facilitado su salida con este pacto de rescisión.