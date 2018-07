Un grupo III con el doble de filiales y visita a Cuenca 16 años después

El Hércules volverá a jugar contra el Conquense 16 años después. Esta es la principal novedad de la composición de los grupos realizada ayer por la Federación y que no deparó demasiadas sorpresas ya que en el III solo quedaba una plaza libre y todas las miradas apuntaban al conjunto manchego, dueño del histórico campo La Fuensanta. El último partido disputado entre ambos equipos se remonta a la temporada 01/02 y el Hércules lo ganó por 0-1 con gol de Manolo Alfaro en el minuto 63. Aquel día Álvaro Pérez formó con el siguiente once: Toño, Pellicer, Txutxi, Víctor Afonso, Vicente, Darino, Pascual, Edu García, Arregi, Borge y Parrado. En la segunda parte entaron Manolo Alfaro y Orlando.

En el nuevo grupo III destaca la presencia de hasta siete equipos filiales, más del doble que la campaña pasada. Continúan los «equipos b» del Villarreal, Girona (Peralada) y Valencia (Mestalla), y se unen los del Levante, Huesca (Teruel), Espanyol y Barcelona. La presencia de filiales conlleva mejores campos y menos césped artificial. Si el Hércules visitó la pasada campaña hasta diez terrenos de juego sintéticos, ahora han quedado solo seis: Ejea (Aragón), Cornellà, Ontinyent, Ebro, Badalona y Atlético Baleares.

Los recién llegados al grupo III son el descendido Barcelona B y los ascendidos Castellón, Ejea, Teruel, Levante Atlético, Espanyol B y Conquense, mientras que ya no figuran el Mallorca, ni el Elche (en Segunda), ni tampoco el Llagostera, Formentera, Saguntino, Peña Deportiva y Aragón.

El Hércules sólo tendrá que realizar un viaje a las Islas para medirse al Baleares y de nuevo son mayoría los conjuntos catalanes.

Amistoso en Alicante el día 21

El Hércules disputará el próximo 21 de julio, en el estadio de atletismo del Monte Tossal, un amistoso contra el Rayo Ibense. Es el sexto encuentro, que confirma el conjunto herculano para la presente pretemporada, tras los que le enfrentarán al Villarreal (17 de julio), Cádiz (25 de julio), Albacete (28 de julio), Orihuela (1 de agosto) y La Nucía (5 agosto).

Rayo Ibense, Orihuela y La Nucía, de Tercera, son los únicos rivales en la pretemporada que juegan en una categoría inferior a la del conjunto herculano que, en la medida de lo posible, intenta evitar conjuntos de Segunda B.

La entidad alicantina aún baraja la opción de programar dos o tres partidos más, entre ellos el que servirá de presentación oficial ante la afición en el estadio Rico Pérez en el Trofeo Ciudad de Alicante.