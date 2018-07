Hércules CF: Intercity, Orihuela y La Nucía tientan a Paco Peña

El extremeño disputó 316 partidos como blanquiazul, repartidos en nueve temporadas.

Han pasado casi dos meses desde que acabara la Liga para el Hércules y en las oficinas del Rico Pérez se han resuelto muy pocas cosas. Técnicos, dirigentes y empleados siguen trabajando, pero no hay rastro de fichajes, renovaciones ni campaña de abonos. Únicamente ha trascendido que Lluís Planagumà es el entrenador elegido. Una de las situaciones que no se ha aclarado aún es la de Paco Peña, una leyenda con 316 partidos como blanquiazul a sus espaldas.

El extremeño quería seguir jugando una temporada más hasta los 40 años, pero el director deportivo Portillo le invitó a marcharse y lo asumió con resignación y entereza. A cambio el club le daría un cargo en el organigrama técnico, pero hasta el momento no le ha presentado ninguna oferta concreta. Los dirigentes mantienen que cuentan con él, pero Peña no sabe qué función realizará ni cuánto cobrará por ello. Sigue de vacaciones y en principio se mantiene firme en su idea de no vestir otra camiseta que no sea la blanquiazul, pero los equipos punteros de Tercera ya se han puesto en contacto con él: La Nucía, Orihuela e Intercity. Y los contratos que ofrecen son superiores al último que tuvo en el Hércules.

Sólo Paquito Escudero, José Juan y el fallecido Juan Baena disputaron más partidos con el Hércules que Peña, quien no se ve jugando en Segunda B, pero que no le haría ascos a «matar el gusanillo» en Tercera siempre y cuando no se le cierren después las puertas del Rico Pérez, algo que no debería pasar teniendo en cuenta las nueve campañas consecutivas como blanquiazul y su relación casi familiar con Enrique Ortiz, quien sigue manejando los hilos del club.



Cautelarísima y Hacienda

El Hércules afronta una semana trascendental en el apartado institucional ya que espera la concesión, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de la cautelarísima para no deber hacer frente el 5 de julio al pago de la sanción de 7 millones de euros que la Comisión Europea (CE) le exige por ayudas institucionales irregulares.

El club alicantino tiene la obligación, si no llega antes la cautelarísima, de hacer frente en esa fecha de forma inmediata y efectiva al pago de la sanción, una situación que Quique Hernández, presidente de la entidad, ya indicó semanas atrás que podría llevar al club a solicitar la liquidación. El dirigente herculano confía, no obstante, en que la resolución, que provocaría la suspensión inmediata de la ejecución de la decisión de recuperación, llegue antes del día 5 y que se mantenga el criterio utilizado en su momento con el Valencia, entidad que sí la obtuvo hace unas semanas. Si no se recibe antes, el jefe del Consell Ximo Puig se comprometió con Hernández a mediar con Bruselas.

Por otra parte, el presidente blanquiazul y el director general Carlos Parodi se reunirán esta semana con Enrique Peris, director de Recaudación de la delegación de Hacienda en Valencia, para cerrar un nuevo convenio que permita al club devolver los 4 millones que adeuda. La Agencia Tributaria exige el pago de la mitad de esa cantidad por adelantado.