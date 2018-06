Incertidumbre en el Rico Pérez por la cautelarísima

? Tensa espera en las oficinas del Rico Pérez por la cautelarísima del Alto Tribunal de Luxemburgo que levantaría la obligación de pagar la sanción de 7 millones de euros antes del 5 de julio. En principio se esperaba que esta resolución llegara ayer como muy tarde, pero no fue así y la preocupación va en aumento, por más que el Valencia recibiera la cautelarísima hace 15 días y se dé por hecho que el Hércules correrá la misma suerte. El presidente blanquiazul Quique Hernández se reunió hace pocos días con el jefe del Consell Ximo Puig y este último se comprometió a mediar ante la Comisión Europea en el caso de que la citada cautelarísima no llegara antes del 5 de julio, pero los dirigentes blanquiazules confían en que no se tenga que llegar a esta situación. Por otra parte, el fútbol base del Hércules confirmó ayer el regreso del extremo Juanpe al filial (de Preferente) tras su paso por el Torrevieja (de Tercera), al tiempo que Paco Esteve dirigirá la próxima temporada el Juvenil B.