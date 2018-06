Pol Roigé, a punto

Con los bermellones disputó 15 partidos hasta enero y renovó hasta 2020.

El extremo Pol Roigé (Barcelona, 1994) puede convertirse en el primer fichaje del Hércules de Lluís Planagumà, que se encamina a los cincuenta días sin incorporaciones desde que terminara la decepcionante 17/18. Se le pone la categoría de hipótesis porque el director deportivo blanquiazul, Javier Portillo, aseguró que el club tiene atados a cuatro futbolistas, pero todavía no ha hecho oficial ninguno.

Lo que es una realidad es que Portillo ha contactado con Roigé, que ha terminado esta temporada sin apenas protagonismo en el filial del Celta, que cayó en semifinales por el «play-off» de ascenso a Segunda División.

Roigé, de 24 años, es un extremo «rápido y vertical», según asegura el exfutbolista del Novelda Toni Madrigal, actualmente segundo entrenador del conjunto vigués. Allí no gozó de demasiados minutos porque llegó en el último día del mercado invernal y el once del Celta B estaba muy definido. En total, disputó 9 partidos (sólo 41 minutos desde el 8 de abril) y no marcó ningún gol con los celestes.

Sin embargo, hasta su llegada al club olívico había jugado 15 partidos (13 como titular) con el líder Mallorca, quien lo renovó hasta 2020 poco antes de cederlo al filial celeste al no entrar en los planes de Vicente Moreno. A la entidad balear había llegado en enero de 2016 procedente del Sabadell, previo pago de 150.000 euros. Con el conjunto arlequinado, que lo captó del Castelldefels de Tercera, debutó en Segunda, primero, y en Segunda B, después.

La llegada de Roigé, que puede desenvolverse en ambas bandas, «aunque mejor en la derecha» -como asegura Madrigal-, completaría el cupo de extremos profesionales. En esa posición el Hércules cuenta con José Fran, Chechu Flores y Juli, más la presencia del canterano Salinas, que volverá a ocupar ficha sub'23.



Gato y Cuevas, al Sabadell

El culebrón estival protagonizado por Manuel Gato ha llegado a su fin. El exalcoyanista ha captado el mensaje lanzado por el entrenador, Vicente Mir, el día de su presentación oficial: «Todos los futbolistas tienen una etapa». Ha optado por firmar por el Sabadell de Toni Seligrat, quien le tuvo a sus órdenes dos cursos atrás. En la Nova Creu Alta tendrá de compañero al también exherculano Adri Cuevas. El mediapunta jerezano ha disputado la última campaña en el Ebro, donde ha marcado seis goles y acabó sexto clasificado.