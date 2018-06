Borja Viguera, opción para la delantera del Hércules

Su exentrenador Paco Herrera también le ha tanteado para su exótico proyecto en el Aris de Salónica.

El Hércules continúa tras la pista del delantero centro y en su camino se ha topado con el ariete riojano Borja Viguera, que cumplió 31 años en marzo y que se ha despedido este mes de junio del Sporting de Gijón tras dos temporadas; una en Primera y otra en Segunda División.

El ariete, que no ha visto puerta en los 11 partidos que ha disputado con el conjunto asturiano durante esta campaña, es uno de los nombres que baraja la dirección deportiva del club. Viguera fue pichichi de Segunda con el Alavés en la temporada 2013/14, con el que había ascendido un año antes de Segunda B. En verano de 2014, seducido por sus 25 goles con los vitorianos, le incorporó el Athletic, club en el que no llegó a destacar y donde pasó casi dos años en blanco. En 2016 recaló en el Sporting de Abelardo, pero no pudo evitar el descenso a Segunda. De la entidad de El Molinón se ha despedido esta semana después de 2 goles en 30 partidos.

De gran poderío físico (1,84 metros y 80 kilos) y criado en la cantera de la Real Sociedad, con la que debutó en Primera en la 2010/11 con 23 años, pasó sin éxito por el Nàstic y el Albacete; aunque donde despuntó fue con el Alavés. En Mendizorroza hizo 21 goles en Segunda División B (cinco de ellos en un play-off de ascenso soberbio) en la 12/13 y un año más tarde se proclamó máximo goleador de la categoría de plata.



Remontar el vuelo de su carrera

Tras cuatro temporadas discretas, Viguera apura sus opciones para relanzar su carrera y no vería con malos ojos regresar a Segunda División B. Pese a que Paco Herrera, su exentrenador en el Sporting a comienzos de la última temporada, le ha tanteado para su experiencia extranjera en el Aris de Salónica griego, la intención del delantero riojano, según confirmó ayer a INFORMACIÓN, es continuar su carrera en España. Viguera, además, expresó su deseo de no precipitarse a la hora de encontrar su nuevo destino.

Precisamente del filial asturiano despuntaron los arietes Isma Cerro y Claudio Medina. El primero de ellos, extremo, lo ha incorporado definitivamente el primer equipo de Rubén Baraja para la próxima 18/19 tras caer a las primeras de cambio en el último «play-off» de ascenso a Primera División. El segundo, un goleador de área que ya no será sub'23 y que anotado 13 goles esta temporada en Segunda B, ha terminado contrato con el Sporting y varios clubes suspiran por sus servicios. Uno de ellos, el Numancia, que está cerca de firmar como entrenador a José Alberto López, técnico hasta hace unos días del segundo equipo asturiano.