Lluís Planagumà: «Hay jugadores de mucho nivel que quieren venir al Hércules»

Quiere disponer del bloque prácticamente formado en el inicio de la pretemporada y se alegra de que el grupo III presente más campos de césped natural.

¿Ha recibido muchas llamadas desde que se hizo público su fichaje por el Hércules?

Sí, cuando pasas a formar parte de un club grande como el Hércules recibes muchísimos mensajes de ánimo y suerte porque tiene repercusión. Incluso algunos de gente que no conozco.

Detrás de la marca Hércules también hay graves problemas económicos, urgencia cada vez mayor por ascender...

Sí, pero en mi caso ya sabía bastante del día a día del club y sus problemas porque hace tiempo que firmé y además es un equipo al que me he enfrentado muchas veces y sé el ambiente que hay en el estadio. Desde que Portillo me llamó hemos tenido muchas charlas y reuniones hasta que nos pusimos de acuerdo en la manera de trabajar para conseguir los objetivos.

En su presentación transmitió la idea de que a ilusión no le gana nadie...

Estoy ilusionado y responsabilizado. Hay clubes con más problemas y otros con menos, pero aquí parece que se magnifican en el día a día. Desde fuera no es así, se ve con otra perspectiva y aprecias la grandeza del Hércules.

Ha pasado mes y medio desde que acabó la Liga y aún no ha llegado ningún fichaje. ¿Se lo están tomando con calma?

Un club como el Hércules no puede precipitarse, ahora hay bastantes alternativas abiertas y lo más importante es que me encuentro jugadores de mucho nivel que quieren venir aquí.

Tras pasar por los filiales del Villarreal, Espanyol y Granada, el año pasado debutó en el UCAM Murcia en un banquillo profesional, pero fue destituido en la jornada 14. ¿Qué paso?

Por el UCAM pasaron el año pasado cuatro entrenadores, yo creo que eso resumen un poco todo. Empezamos la pretemporada con ocho jugadores y armamos una plantilla rápido pero sin gastarnos la ayuda por el descenso porque el club no lo estimaba necesario. Además, coincidió con un mercado que reventaron tres o cuatro equipos. Aún así empezamos bien la Liga, incluso fuimos líderes, luego se perdió la visión de lo que se estaba creando y con los malos resultados llegaron los cambios de entrenadores y jugadores. Pero fue etapa de aprendizaje y ahora afronto un proyecto superior.

Su juventud (37 años) ha sorprendido pero los dos últimos ascensos del Hércules a Segunda se produjeron con técnicos también muy precoces (Quique Hernández, 34 y Mandiá, 37)...

Sí, ya me habían comentado el dato. Soy joven, pero llevo muchos años en el futbol, hay gente que a lo mejor no me conoce y le puede sorprender la edad. Si lo consiguieron ellos (Mandiá y Quique) con la misma edad o más jovenes da muestras de que se puede volver a conseguir.

Se va a encontrar aquí un vestuario muy diferente al de los filiales e incluso algún jugador mayor que usted...

En el UCAM ya tuve futbolistas con experiencia en Primera y Segunda y algunos de ellos con mi edad. Una de las cosas mas positivas que encuentro es que en estas cinco últimas campañas en Segunda B he conocido y tratado a alguno de los jugadores que voy a tener en el vestuario del Hércules. Y eso es un punto a favor.

¿Qué idea tiene para la pretemporada?

Lo tenemos todo hablado, pero estamos cerrando fechas. La pretemporada será importante porque queremos que esté ya el mayor número de jugadores posible. Estamos pendientes de cuándo será el inicio de la competición, la Federación aún no ha convocado la asamblea porque el Mundial lo para todo. También debemos decidir cuántos amistosos jugamos, ante qué rivales y en qué campos, aunque este año afortunadamente habrá más césped natural en el grupo III.

Las dos últimas temporadas se ha repetido el mal inicio de Liga, con errores evitables, y a partir de ahí el Hércules siempre fue a remolque. ¿Le da especial importancia a empezar bien?

Todos los equipos deseamos eso, los primeros partidos son finales, juegues contra quien juegues y tenga el presupuesto que tenga. Pero para empezar bien ese primer partido hay que empezar bien el primer entrenamiento de la pretemporada.

Usted entrenó en la base del Espanyol y del Villarreal a jugadores que están en la élite. ¿Cuál es el que más le impresionó?

Me considero un afortunado en este sentido porque he entrenado a muchos chicos que ahora están en la Primer, Serie A, Primera y Segunda. Algunos ejemplos son Marc Bartra (Betis), Mariano (Lyon), Gerard Moreno (Villarreal), Jordi Amat (Betis), Gallar (Huesca). Estoy muy orgulloso de haberles podido ayudar en su crecimiento.

¿Tenían algo en común todos ellos desde pequeños? ¿Talento, personalidad o cabeza bien amueblada?

No, no hay un patrón definido. Por ejemplo, Gerard (Moreno) tenia un físico extraño, no destacaba por sus movimientos pero sí tenía gol. De hecho a los 14 años el Espanyol le descartó. Gallar, que en Alicante lo conocéis bien, se lo ganó día a día picando piedra en todas la categorías. Y hay otros que desde pequeños ves claramente que van a llegar por condiciones y personalidad. En este grupo estaba Marc Bartra.

¿Cuáles son sus entrenadores de referencia?

La verdad es que me fijo en todos, desde Regional Preferente, donde yo he estado y los técnicos también trabajan mucho para preparar sus partidos, hasta los que todos vemos por la tele o los de tu misma categoría. A mí me marcó Marcelino García Toral por los tres años que pasamos juntos en el Villarreal. Reúne todo lo que debe tener un entrenador del máximo nivel.

¿Le da tiempo a ver al Mundial?

Poco, solo veo a España y más como forofo. El resto es trabajo, vídeos de equipos de Segunda B, partidos, jugadores que se pueden firmar. Estamos trabajando bastante y esperamos recoger pronto los frutos.