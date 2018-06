Planagumà: "Mi Hércules tiene que ser como una tribu"

"Sé que vengo a un club grande del fútbol español, a una entidad con una afición exigente y comprometida, que es aguerrida y que necesita que su equipo sienta lo que ellos sienten". Rotundo, clarividente y muy locuaz, así se presentó Lluís Planagumà (Barcelona, 1980), nuevo técnico del Hércules en la sala de prensa del Rico Pérez. El entrenador catalán se mostró entusiasmado tras su llegada: "Yo siempre digo que donde hay un problema, hay una oportunidad. Éste es el sitio, tengo en la cabeza las soluciones para lo que el Hércules necesita".

Planagumà recordó la historia reciente del club (gesta en el Camp Nou incluida) e incluso parafraseó una estrofa del himno para pedir unión. "Debemos estar todos juntos y en armonía, como dice una de los emblemas del Hércules, muchas veces las soluciones están en el día a día", reflejó el entrenador. Sobre qué sello imprimirá al equipo, el barcelonés fue claro: "Vamos a querer ser un equipo competitivo, exigente en el Rico Pérez y también fuera, es decir, versátil". A dicha comunión volvió a hacer referencia Planagumà: "Tenemos que ser una tribu que convive junta, que si son nómadas se desplazan de la mano, que si cazan lo hacen juntos..". El técnico ensalzó dicho activo del Hércules: "Otros clubes no tienen la posibilidad de ser ocho mil personas en su estadio un día...".

El nuevo entrenador blanquiazul aseguró, además, que pese a todos los problemas extradeportivos con los que convive el Hércules no dudó en decir "sí" a la propuesta de Javier Portillo: "Estando en Villarreal venía aquí a ver partidos en Segunda, también en Segunda B, donde también competí en Alicante y vi todo lo que se puede generar. Ese potencial no me ha hecho dudar, mi idea es dejar en el Hércules algo más que un mero entrenador, estoy convencido de que a poco que se haga aquí todo el mundo responde. Tengo esa intuición".



En busca del delantero

Planagumà no rehuyó a la pregunta de la necesidad que tiene el Hércules de encontrar un delantero centro que haga goles. "Hay que encontrarlo, pero también creo que todo esto viene dado por la necesidad, cuando deseas algo mucho quieres conseguirlo rápido y por arte de magia debe llegar un delantero con gol y un técnico que lo haga todo bien", respondió irónico el técnico en claro gesto de despejar la ansiedad que hay en torno a la llegada de un nueve. "El mercado en Segunda B es complicado, últimamente no ha habido casi ningún jugador que haya hecho grandes cifras en el grupo III, excepto Enric Gallego, que se lo llevó el mejor postor", deslizó.