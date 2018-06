La liquidación planea de nuevo sobre el Hércules

La petición de suspensión cautelar no se resolverá antes de mediados de julio.

El Hércules sigue agonizando en el pozo de la Segunda B víctima de las muchas y variadas deudas que arrastra y ayer su presidente Quique Hernández lanzó a gritos un SOS destinado al presidente del Consell Ximo Puig, con la sanción de Bruselas de fondo. El dirigente blanquiazul desveló públicamente que el club instará la liquidación de la sociedad si antes del 5 de julio no se pacta un calendario de pagos para devolver los 7 millones con los que ha sido sancionado por Bruselas por recibir, en 2010, ayudas públicas en condiciones fuera de mercado.

Hernández sigue pendiente de una reunión con el presidente del Consell Ximo Puig, quien transmitió «tranquilidad» al Valencia hace exactamente un mes a este respecto (incluso confió en la posibilidad de dilatar el proceso más allá del verano). El club de Mestalla se encuentra en la misma situación, solo que su multa asciende a 23,6 millones. El Hércules presentó un recurso de casación en el que pedía la suspensión cautelar de la sanción (que ya obtuvo el Elche), pero el fallo no se espera para antes del 5 de julio, día que expira el plazo voluntario para pagar los 7 millones.

Hernández calificó de «injusta» la sanción y advirtió de que si antes del 5 de julio no llega la cautelar, los abogados del Hércules han aconsejado al consejo que solicite la liquidación. «Es algo que no queremos hacer de ninguna manera. Podría haber un plan B o C, como la compra de la unidad productiva, pero consideramos que sería una barbaridad», dijo el presidente, quien recordó que el club también quiere hacer frente a la deuda con Hacienda, con la que ha rebajado su déficit en seis millones en las últimas cuatro temporadas.



«No contemplo llegar a la liquidación, pero es una realidad y un hecho y espero solucionarlo», reiteró Hernández, quien aseguró que la voluntad del consejo es llegar al centenario del Hércules, que se cumplirá en 2022.

Para evitar la liquidación, Hernández indicó que Bruselas debería aceptar el pago aplazado de la deuda o que la sanción cautelar llegara antes del 5 de julio. «Ahora, en Segunda B, no tenemos recursos para hacer frente a ese pago», dijo. En este sentido, el presidente del Hércules admitió que la suspensión cautelar de la que se benefició el Elche hace unas semanas «es un precedente positivo», según le confesaron los abogados del club.

Hernández, por último, aclaró que en el caso de acudir a la liquidación la actividad deportiva no desaparecería de forma inmediata y confirmó que, mientras espera la resolución del recurso, el club comenzará la planificación deportiva. «Tenemos toda la ilusión del mundo por salir adelante a pesar de las dificultades, que son enormes. Vamos a afrontar la temporada con el reto de no volver a fallar, pero el club necesita estabilidad y no vivir año tras año con sobresaltos», concluyó.

Por otra parte, el Hércules sigue pendiente de que el director de Recaudación de la Agencia Tributaria, Guillermo Barro, responda a las numerosas llamadas del club o a la propuesta para saldar la deuda de 3,7 millones enviada semanas atrás. Esta situación se arrastra desde hace exactamente un año, por lo que las cuentas del Hércules han estado embargadas desde entonces y se ha rebajado la deuda en casi medio millón (de 4,2 a 3,7 millones). «Nosotros no sabemos si a Hacienda le interesa seguir así, no puedo hablar por boca de sus responsables, a nosotros desde luego no, queremos llegar a un acuerdo para que se levante el embargo de las cuentas y hacer frente a los pagos que nos toquen», señaló el director general blanquiazul Carlos Parodi, que compareció con Hernández en la sala de prensa del Rico Pérez.