Alicante necesita ingenieros informáticos, de sistemas o matemáticos, entre otros

GRUPO IMAN

Hay muchos motivos para trabajar con nosotros, escoge el tuyo.

Después de tantos años en el sector hay muchas cosas que podemos explicarte. Pero sabemos que el tiempo es oro, así que hemos organizado la información en diferentes secciones para ayudarte a encontrar lo que buscas rápidamente. Así somos, pensando siempre en las necesidades de nuestros clientes.

GRUPO IMAN selecciona:

Montador/a de circuitos electrónicos para Elche/Elx

Publicado: 08/07/2020 - 12:10

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

- Salario 10.000€ - 15.000€ Bruto/mes

En qué consiste el trabajo:

Iman Temporing ETT precisa personal para desempeñar un puesto de trabajo de montador de circuitos en Alicante. Las funciones principales del puesto de trabajo, son ensamblaje y montaje de circuitos, entre otras.

¿Qué ofrecemos?

-Jornada Completa: de Lunes a Jueves de 09:00 a 19:00hrs y los Viernes de 08:00 a 14:30hrs.

-Contrato temporal.

-7 euros brutos/h.

Imprescindible:

-Imprescindible experiencia previa desempeñando un puesto similar al ofertado.

-Conocimientos en circuitos electrónicos o ensamblaje informático.

-Residencia habitual en la provincia del puesto vacante.

-Disponibilidad completa e inmediata.

Valorable:

- Perfil activo, dinámico, gran capacidad de atención al cliente y trabajo en equipo.

- Habilidad manual.

Muy valorable:

- Disponer de un amplio conocimiento en montaje de circuitos, relojería, informática, ... (Componentes, accesorios etc.)

-Experiencia previa en relojería o montaje de circuitos.



Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Montador/a de circuitos electrónicos en Elche/Elx

IAD ESPAÑA

IAD es una red inmobiliaria de última generación. Un concepto innovador, donde las personas se encuentran en el centro del modelo de negocio, IAD conquista rápidamente por: su proximidad, profesionalidad y eficacia.

Actualmente estamos presentes en Francia, Portugal, Italia y España con más de 8.000 managers.

IAD España selecciona:

Agente inmobiliario (con o sin experiencia) para Alicante

Publicado: 07/07/2020 - 14:25

- 10 vacantes.

- Contrato autónomo.

Buscamos emprendedores inmobiliarios en ALICANTE. Esta es tu oportunidad: Emprende con iad y cambia de vida.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario (con o sin experiencia) en Alicante

TOLDOS COSTA BLANCA

Venta, fabricación e instalación de toldos

TOLDOS COSTA BLANCA selecciona:

INSTALADOR DE TOLDOS para Santa Pola

Publicado: 07/07/2020 - 14:03

- 3 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Seleccionamos tres oficiales de instalación de toldos con experiencia demostrable. Sueldo a convenir según valía, más dietas. Trabajo fijo durante todo el año.

Requisitos:

- Haber estado como mínimo dos años completos (no temporadas ) como oficial de instalación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INTALADOR DE TOLDOS en Santa Pola

RIBERA SALUD

Garantizamos el acceso a un servicio de salud integrado y sabemos hacerlo de manera sostenible. En Ribera Salud apostamos por gestionar la sanidad de un modo distinto. Bienvenidos a la gestión sanitaria del siglo XXI.

RIBERA SALUD selecciona:

Java / Angular Developer para Elche/Elx

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

FutuRS is the technology company of the Ribera Salud Group and part of Centene Corporation. FutuRS is a new concept of healthcare in which we fuse clinical vision and technology to give an optimal and integral response to people´s needs. Results in health and technology without losing sight of the human character of both our patients and the professionals who are part of FutuRS.

We are looking for a highly skilled Software Developer who is comfortable with both front and back end programming. Full Stack Developers are responsible for developing and designing front end web architecture, ensuring the responsiveness of applications and working alongside UX/UI for web design features, among other duties. Full Stack Developers will be required to see out a project from conception to final product, requiring good organizational skills and attention to detail. Starting with rapid working prototypes and evolving to full solutions, leveraging human center design practices.

Functions:

* Working alongside UX/UI for web design features.

* Developing front end web architecture.

* Developing functional databases, applications and servers to support our websites on the back end

* Developing back end web applications.

* Creating SQL and Databases Schemas.

* Ensuring cross-platform optimization for mobile phones.

* Ensuring responsiveness of applications.

* Seeing through a project from conception to finished product.'

* Designing and developing Micro-Services and APIs.

* Meeting both technical and consumer needs.

* Staying abreast of developments in web applications and programming languages.

What do we offer?

* Salary according to the experience and merits of the candidate

* Training and continuous technological update.

* Professional and personal development based on experience, on projects

* Flexible compensation plan (medical insurance, restaurant and transportation cards, daycare checks).

What are we looking for?

* Degree in Computer Science, Computer Engineering or equivalent work experience

* Full stack JavaScript experience: front-end, APIs/middleware, back-end.

* 4+ years of experience with Java and SpringBoot

* 3+ years of experience with front end languages such as HTML, CSS and JavaScript

* 3+ years of experience using JavaScript libraries and frameworks such as Angular JS or React

* 2+ years of experience with database technology; Oracle and MongoDB.

* Experience with versioning tools such as Git, ideally BitBucket

* Experience with automated testing frameworks

* Critical thinker and good problem-solver.

* Excellent communication skills.

* Experience working in Agile software development environments.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Java / Angular Developer en Elche/Elx

Desarrollador Business Intelligence para Elche/Elx

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

FutuRS, empresa de servicios IT perteneciente al Grupo Ribera Salud y Centene Corporation, está experimentando un crecimiento sólido en el sector sanitario. Por ello buscamos incorporar un Ingeniero de DevOps a nuestro equipo para poder desarrollar las mejores soluciones para los diferentes centros sanitarios del Grupo Ribera Salud.

Funciones:

* Desarrollar e implementar tareas en base a especificaciones

* Interlocución técnica con miembros del equipo

* Extracción de datos de los orígenes, consolidación y evolución del datawarehouse, diseño e implementación de ETLs, así como desarrollo de informes con diversas herramientas de presentación de datos.

* Contribuir a los procesos de mejora continua en el desarrollo, el equipo siempre se plantea como afrontar los nuevos retos.

Se ofrece:

* Retribución salarial acorde a la experiencia y méritos del candidato.

* Formación y actualización tecnológica continua.

* Desarrollo profesional y personal basado en la experiencia, en proyectos.

* Jornada intensiva tres días a la semana durante el año, y completa en verano.

* Plan de retribución flexible (seguro médico, tarjeta restaurante, cheques guardería, acuerdos corporativos).

Perfil general:

* Ingeniero/ingeniero técnico en informática o telecomunicaciones.

* Mínimo de experiencia en puesto similar: >2 años.

Necesarios:

* Conocimientos avanzados de SQL.

* Conocimientos de SSIS y SSAS multidimensional (Versión: 2012 o superior).

* Compromiso y organización, con ganas de crecer.

* Trabajo en equipo, alta capacidad de aprendizaje, vocación de servicio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Desarrollador Business Intelligence en Elche/Elx

Software QA Engineer para Elche/Elx

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

We look for candidates that have a high learning capacity, that assume the technological challenges that are proposed, in a collaborative and motivating work environment.

We are looking for a QA Engineer to join our team of professionals.

Functions:

* Verify product quality by analyzing product and technical artifacts. Develop and execute manual and automated test cases and report results summarizing defects and resolutions.

* Develop and execute manual and automated tests using appropriate tools and requirements to report defects for specific product functions

* Review results of all tests and report anomalies into the defect tracking database

* Verify resolutions for all defects for an assigned project

* Enforce quality standards by identifying and recommending new procedures, standards and resolution of outages

* Develop new procedures and standards; suggesting improvements to existing standards; participating in internal and cross functional code and design reviews

* Protect assets by ensuring that all work is stored appropriately in the proper repository in compliance with department standards

* Complete projects by planning, organizing, and monitoring assignments

* Prepare reports by collecting, analyzing and summarizing information to include accurate data for project reporting as well as a weekly personal status report

What do we offer?

* Salary according to the experience and merits of the candidate

* Training and continuous technological update.

* Professional and personal development based on experience, on projects

* Flexible compensation plan (medical insurance, restaurant and transportation cards, daycare checks).

* Jira, Zephyr, Confluence, Bit Bucket, Bamboo, GIT, SVN

* SQL Query language

* Executing programs from command line

* MS Office tools (Outlook, Excel, Word)

* Atom or Visual Studio Code

* Jenkins

SKILLS/QUALIFICATIONS/REQUIREMENTS:

* Bachelor's degree in Computer Science, MIS or related field

* 2-3+ years of quality assurance life cycle experience

* Technical aptitude and demonstrated technical and analytical skills

* Ability to conceptualize complex requirements, think logically and creatively, work on tasks simultaneously, and be very detail oriented

* Experience with automation scripting and testing.

* Advanced English level – both written and verbal

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Software QA Engineer en Elche/Elx

Scrum Master para Elche/Elx

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

We are looking for a Scrum Master to join our team of professionals.

Functions:

* Support scrum team(s) in delivery of sprint goals and iterative delivery of software solutions that deliver business value. Partner with the product owner to support product backlog definition / refinement / prioritization to feed sprints. Proactively eliminate barriers, coach team members on best practices and run scrum ceremonies.

* Facilitate scrum ceremonies (daily scrum, sprint planning, and sprint retrospectives)Create dashboards, gather metrics, measure and monitor team progress

* Track and remove impediments for the scrum team; shield team from outside distractions

* Collaborate with product owner in defining / refining / prioritizing product backlog in preparation for sprint planning

* Communicate activity and progress information, including all unresolved impediments and issues that affect team velocity and sprint productivity

* Collaborate with program management on process improvement initiatives

* Facilitate the sprint review of product increment by the team, to the product owner and key stakeholders

* Generate and distribute review meeting minutes and action items.

* Create a positive working environment

What do we offer?

* Salary according to the experience and merits of the candidate

* Training and continuous technological update.

* Professional and personal development based on experience, on projects

* Flexible compensation plan (medical insurance, restaurant and transportation cards, daycare checks)

* Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology or related field.

* 5 years of experience required, including experience on a product development team using Agile/Scrum and lead experience.

* Knowledge of Agile methodologies beyond Scrum preferred, such as Scaled Agile (SAFE), Kanban

* License/Certification: Certified Scrum Master, Certified Agile Practitioner preferred

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Scrum Master en Elche/Elx

Data Scientist para Elche/Elx

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

We are looking to hire a highly creative Data Scientist to address data analytics challenges in our organization, to collect large volumes of data from varying sources, clean and interpret data, create solutions to overcome challenges and communicate with interested parties.

To succeed in this position; you need to be curious, creative and tech savvy. You need to stay up to date with data programming software and apps, have outstanding understanding of statistics and mathematics, and be proficient in writing algorithms. Top candidates will be persistent, and have excellent analytical and problem-solving skills.

Responsibilities:

* Collecting and interpreting data.

* Automating and integrating processes.

* Researching solutions to overcome data analytics challenges.

* Developing complex mathematical models that integrate business rules and requirements.

* Creating machine learning models.

* Communicating and meeting with software engineers, product owners and other stakeholders

* Sharing complex ideas verbally and visually in an understandable manner with non-technical stakeholders.

What do we offer?

* Salary according to the experience and merits of the candidate

* Training and continuous technological update.

* Professional and personal development based on experience, on projects

* Flexible compensation plan (medical insurance, restaurant and transportation cards, daycare checks)

* A MSc or PhD degree in Applied Mathematics or Statistics

* 5+ years of industry experience.

* Advanced coursework in machine learning and programming.

* Experience using data visualization tools.

* Experience with data querying languages, and statistical or mathematical software.

* Proficient in writing algorithms, and knowing when to apply them.

* Excellent understanding of statistics, multi-variable calculus and linear algebra.

* Critical thinker and good problem-solver.

* Excellent communication skills.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Data Scientist en Elche/Elx

Business Systems Analyst para Elche/Elx

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

We are looking for highly skilled and self-motivated Business Systems Analysts to be an integral part of a software development SCRUM. To excel in this position, you should be an experienced professional with in-depth knowledge of data analysis, business processes and business system analysis techniques. The ideal candidate will also be dedicated and demonstrate excellent written and verbal communication skills.

Responsabilities:

* Team member within an Agile Scrum Team

* Data Analysis of Provider and Claims HealthCare data

* Supporting Product Owners as they define and document Features, Stories, Acceptance Criteria

* Functional & Integration Testing Application within Software Development Sprints

* Examine existing business process and making improvement recommendations

What do we offer?

* Salary according to the experience and merits of the candidate

* Training and continuous technological update.

* Professional and personal development based on experience, on projects

* Flexible compensation plan (medical insurance, restaurant and transportation cards, daycare checks)

* Bachelor´s or master's degree, in Computer Science or similar discipline

* 5+years of experience developing software, including 2+years of experience managing a development team.

* Experience with Agile and Scrum, Certified Scrum Master.

* Solid leadership, teamwork, and collaboration skills.

* Strong planning and issue resolution.

* Strong presentation and communication skills.

* Required Fluent level of English (B2-C1)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Business Systems Analyst en Elche/Elx

.NET Developer para Elche/Elx

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

FutuRS, empresa de servicios IT perteneciente al Grupo Ribera Salud y Centene Corporation, está experimentando un crecimiento sólido en el sector sanitario. Por ello buscamos incorporar un .NET Developer a nuestro equipo para poder desarrollar las mejores soluciones para los diferentes centros sanitarios del Grupo Ribera Salud.

Funciones:

* Desarrollar e implementar tareas en base a especificaciones.

* Completar diseños técnicos detallados.

* Interlocución técnica con miembros del equipo.

* Participar en las dinámicas de trabajo que la metodología ágil implica.

* Garantizar la calidad del código desarrollado.

* Contribuir a los procesos de mejora continua en el desarrollo.

¿Qué ofrecemos?

* Retribución salarial acorde a la experiencia y méritos del candidato

* Formación y actualización tecnológica continua.

* Desarrollo profesional y personal basado en la experiencia, en proyectos

* Jornada intensiva tres días a la semana durante el año, y completa en verano.

* Plan de retribución flexible (seguro médico, tarjeta restaurante, cheques guardería, acuerdos corporativos)

Generales:

* Al menos dos años de experiencia programando en C#/.NET.

* LINQ / Entity Framework, SQL Server.

* Experiencia en MVC4 de .NET.

* webAPIREST, Json.

* HTML5, CSS3, javascript, jQuery, bootstrap.

* TFS/GIT.

* SQL Server 2012 –Stored Procedures.

* Compromiso y organización, con ganas de crecer.

* Trabajo en equipo, alta capacidad de aprendizaje, vocación de servicio.

Necesarios:

* Metodologías ágiles /SCRUM.

* VB.NET.

* C#

* Tecnologías de integración.

* Azure.

* Xamarin / Desarrollo nativo de apps.

* Inglés fluido escrito y conversación valorable

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de .NET Developer en Elche/Elx

Administrador de sistemas Microsoft para Elche/Elx

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

FutuRS, empresa de servicios IT perteneciente al Grupo Ribera Salud y Centene Corporation está experimentando un crecimiento sólido en el sector sanitario. Por ello buscamos incorporar un Administrador de Sistemas Microsoft a nuestro equipo con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a los diferentes centros sanitarios del Grupo Ribera Salud.

Se ofrece:

* Retribución salarial acorde a la experiencia y méritos del candidato

* Formación y actualización tecnológica continua.

* Desarrollo profesional y personal basado en la experiencia, en los proyectos

* Jornada intensiva tres días a la semana durante el año, y completa en verano.

* Plan de retribución flexible (seguro médico, tarjeta restaurante, cheques guardería, acuerdos corporativos)

Requisitos mínimos:

* Experiencia Mínima: 3 año de experiencia demostrada en administración de los entornos descritos.

* Conocimientos avanzados en tecnologías Microsoft.

* Administración de MS Windows Server 2008/2012/2016.

* Administración de servicios de Directorio basado en MS Active Directory

* Administración de entornos basados en Azure y Office 365.

* Administración de entornos con System Center.

* Administración de plataformas Exchange On premise.

* Gestión de servicios de Impresión, DFS, RemoteAPP, RDPWeb, IIS,..

* Gestión de servicios de virtualización MS Hyper-V, VMware vSphere, VMware ESXi, €

* Administración de servicios en alta disponibilidad (Clúster, NLB, ...)

* Gestión de sistemas de almacenamiento SAN (EVA,

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrador de sistemas Microsoft en Elche/Elx

Ingeniero DevOps para Elche/Elx

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

FutuRS, empresa de servicios IT perteneciente al Grupo Ribera Salud y Centene Corporation, está experimentando un crecimiento sólido en el sector sanitario. Por ello buscamos incorporar un Ingeniero de DevOps a nuestro equipo para poder desarrollar las mejores soluciones para los diferentes centros sanitarios del Grupo Ribera Salud.

Funciones:

* Participar en el ciclo DevOps de diferentes proyectos junto a los equipos del área de desarrollo ayudando en la construcción de competencias desde el área operacional, creando plataformas que se puedan aprovechar para acelerar la innovación en las áreas de confiabilidad, escalabilidad y velocidad.

* Diseñar y desarrollar automatismos para el despliegue de arquitecturas de soluciones

* Proporcionar soporte operativo para la plataforma de análisis continuo de eventos y retroalimentación.

Se ofrece:

* Retribución salarial acorde a la experiencia y méritos del candidato

* Formación y actualización tecnológica continua.

* Desarrollo profesional y personal basado en la experiencia, en proyectos

* Jornada intensiva tres días a la semana durante el año, y completa en verano.

* Plan de retribución flexible (seguro médico, tarjeta restaurante, cheques guardería, acuerdos corporativos)

Requisitos necesarios:

* Formación en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o similares.

* Experiencia con Sistemas Operativos: Windows y Linux

* Experiencia en administración de sistemas (virtualization, networking, bakcups, storage, domain controller €)

* Experiencia en Cloud Infrastructure (Azure, AWS y/o Google Cloud, preferiblemente Azure)

* Experiencia de scripting con PowerShell, ShellScript, €

* Experiencia en DevSecOps.

* Experiencia en metodologías ágiles de trabajo (SCRUM, Canban€)

* Experiencia con Docker

Requisitos deseables:

* Nociones en orquestación de contenedores y microservicios (Service Fabric, Kubernetes, €)

* Nociones de CI / CD tools (Azure DevOps, Jenkins, GitLab)

* Nociones con herram

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero DevOps en Elche/Elx

Senior Technical Team Lead para Elche/Elx

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

We are looking for a Senior Technical Team Lead for a new project in Alicante.

Functions:

* Manage department staff including performance management to ensure alignment with objectives and metric goals. The ideal candidate for this role would be skilled at balancing the demands of multiple business partners with independent needs. Strong ability to discern priorities.

* Plan and direct the daily activities of the team.

* Liaison with managers in IT and other functions, applying standard solutions and processes.

* Apply specific technical expertise in-depth to address technical and business issues.

* Has worked on regulated industries, leading teams following high-security standards.

What do we offer?

* Salary according to the experience and merits of the candidate

* Training and continuous technological update.

* Professional and personal development based on experience, on projects

* Flexible compensation plan (medical insurance, restaurant and transportation cards, daycare checks).

* Bachelor´s or master's degree, in Computer Science or similar discipline

* 5+years of experience developing software, including 2+years of experience managing a development team.

* Experience with Agile and Scrum, Certified Scrum Master.

* Solid leadership, teamwork, and collaboration skills.

* Strong planning and issue resolution.

* Strong presentation and communication skills.

* Required Fluent level of English (B2-C1)

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Senior Technical Team Lead en Elche/Elx

Enfermero/a del Trabajo para Elche/Elx

Publicado: 13/07/2020 - 11:27

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Ofertamos plaza de Enfermero/a del Trabajo para el Departamento de Salud de Vinalopó, centro público de gestión privada.

Misión: Realizar, coordinar y gestionar la función asistencial, preventiva, y formativa en materia de prevención de riesgos laborales, siguiendo las directrices marcadas por el Facultativo/a de Salud Laboral, con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de los profesionales de la Organización.

Funciones:

* Realizar examen de salud a los profesionales de la Organización.

* Formar e informar a los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos.

* Colaborar en la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo.

* Diseñar metodología, ejecutarlo y proponer las acciones correctoras.

* Elaborar la documentación relativa al departamento de PRL.

* Colaborar en el estudio de los accidentes de trabajo y proponer medidas correctoras.

* Participar en el diseño de los planes de emergencia, así como difundir los mismos entre los profesionales.

* Coordinar sus actividades con las de otros profesionales de la Organización.

Se ofrece:

* Unirte a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional en el desarrollo de proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios.

* Contrato indefinido.

* Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes.

* Diplomatura o Grado en Enfermería.

* Especialidad en Enfermería del Trabajo.

* Valorable Máster homologado en Prevención de Riesgos Laborales

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermero/a del Trabajo en Elche/Elx

TUETT CR

El crecimiento de tu empresa siempre es positivo. Te permite progresar en aquello por lo que siempre luchaste. Posibilita la diversificación de tus productos y servicios. Acerca a tu empresa hacia el liderazgo del mercado.Esta evolución comienza cuando menos lo esperas. Presentando ciertas necesidades de personal que tu equipo interno no puede cubrir. TuETT ofrece un servicio de outsourcing y reclutamiento de personal para que sigas avanzando gracias a la externalización de la contratación.Como empresa líder de recursos humanos te aseguramos un trato completamente adaptado a tus necesidades. Nuestra capacidad de respuesta es rápida y garantizamos el ahorro frente a la contratación genérica. Tú eliges los objetivos, TuETT te asistirá en la expansión gracias a un método profesional de selección de personal.

Tuett CR selecciona:

Electromecánicos Oficiales de 1ª Vehículo Industrial para Torrevieja

Publicado: 08/07/2020 - 14:15

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Para importante empresa de Automoción, Servicio Oficial Alemán, situada al sur de Alicante-Norte de Murcia, en Torreviaja, seleccionamos para puesto estable:

OFICIAL DE 1ª MECÁNICO PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL

Ofrecemos:

- Incorporación inmediata y estable a importante Servicio Oficial de Automoción.

- Contratación tres meses por ETT más incorporación a plantilla.

- Atractivo paquete retributivo.

- Horario de Lunes a Viernes de 9.00-14.00 y 16.00-19.00.

- Posibilidad de horas extras.

Requisitos:

- Experiencia de más de 5 años en el puesto como Oficial 1ª mecanico de VI.

- Conocimientos avanzados de mecánica.

- Experiencia en cajas de cambio y embragues.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánicos Oficiales de 1ª Vehículo Industrial en Torrevieja

GRUPO OESIA

Grupo Oesía diseña y desarrolla ingeniería aplicada a Seguridad y Defensa, y también a la sociedad civil, con el objetivo de proporcionar servicios y equipos a la vanguardia de la modernidad y la tecnología.

Todos los productos y desarrollos de la división de Ingeniería del Grupo Oesía llevan la marca de Tecnobit, con la que somos punteros en innovación desde hace más de 40 años.

GRUPO OESIA selecciona:

Administrativo/a Backoffice_Alicante

Publicado: 13/07/2020 - 10:35

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Seleccionamos un administrativo/a de backoffice con experiencia previa en sector telefonía, para incorporar a proyecto perteneciente a un gigante del Sector Telco.

En Grupo Oesía queremos ofrecerte la oportunidad de desarrollarte en una empresa líder en el sector, además, tendrás acceso a:

- Plan de formación que abarca tanto el área técnica como el desarrollo de habilidades.

- Retribución acorde a conocimientos y responsabilidades a asumir.

- Optimizar tus ingresos a través de nuestro Plan de Retribución Flexible (Cheque guardería, bono transporte, ticket restaurante y seguro médico).

- Beneficiarte de ventajas exclusivas de empleados de Grupo Oesía (descuentos en gimnasio, descuentos en comercios, club de ventajas para empleados de Oesía...).

- Titulación de FP de Administración y Gestión,o superior.

- Experiencia, al menos 1 año, trabajando como administrativo backoffice sector telco.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a Backoffice_Alicante

VERNE TECHNOLOGY

Verne Group nace en 2016, fruto de la unión de cuatro compañías tecnológicas con una larga trayectoria en sus ámbitos de actuación, como una apuesta decidida a integrar tecnologías y experiencia para poder ofrecer soluciones integrales a clientes de diferentes sectores como las telecomunicaciones, las administraciones públicas o la industria.

Verne Technology selecciona:

Instalador/a - Integrador/a radio #401 para Alicante

Publicado: 09/07/2020 - 15:35

- 3 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Las funciones a realizar son las siguientes:

- Instalación y mantenimiento de equipos de radio.

- Instalación de antenas, cabezas remotas y radioenlaces.

- Montaje e instalación de cableado R/F, de fibra óptica y de alimentación.

- Instalación de canalización necesaria tanto eléctrica como de telecomunicaciones (Tubo corrugado, tubo rígido, rejiband...).

- Montaje e instalación de armarios de comunicaciones.

- Configuración e integración en la red del operador de los equipos de radio.

- Resolución de averías e incidencias.

- Realizar pruebas con aparatos de medida, ANRITSU, etc. y documentar estas pruebas adecuadamente.

- Etiquetado y certificación de las instalaciones según la normativa de instalación.

- Permiso de conducir B.

- Conocimiento de instalación en estaciones base.

- Conocimiento de redes inalámbricas.

- Conocimientos de electricidad.

- Curso de trabajos en Altura.

- Curso prevención de riesgos (20h presencial).

- Experiencia en despliegues de radio, GSM, UMTS, LTE.

- Experiencia en instalación e integración de equipos de telecomunicaciones.

- Conocimientos de los equipos de pruebas. Medidores de ROE, medidores de PIM, de potencia, etc.

- Conocimientos informáticos: Office.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instalador/a - Integrador/a radio #401 en Alicante

GRUPO CRIT ESPAÑA

Grupo Crit es una empresa multinacional especializada en recursos humanos y desarrollo de carreras profesionales. Llevamos más de 50 años en Europa, detectando talento y poniéndolo a disposición de empresas de todos los sectores.

Ofrecemos todo el porfolio de actividades de recursos humanos: selección, formación, trabajo temporal, externalización de servicios, consultoría de recursos humanos y desarrollo de carreras.

Nuestros consultores te asesorarán sobre los mejores pasos para continuar con tu desarrollo profesional.

Queremos ser una pieza clave para facilitarte el acceso a las mejores empresas y ofertas de empleo a nivel nacional.

¡¡Trabajemos juntos!!

Grupo Crit España selecciona:

Personal Mantenimiento industrial para Alicante

Publicado: 09/07/2020 - 16:05

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Una de las empresas con gran prestigio dentro del sector farmacéutico necesita incorporar a su plantilla en el departamento de mantenimiento de instalaciones, y maquinaria industrial una persona con experiencia y formación en esta rama, en sus instalaciones de Alicante. Un empleo con proyección futura.

Se encargará de asegurar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las distintas instalaciones de la empresa, asegurando su correcto funcionamiento e intentando conseguir la ausencia de paradas no planificadas. Entre sus funciones principales se encargará de: reparación y puesta a punto de maquinaria e instalaciones, tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, atender incidencias de producción en las instalaciones, mejora del rendimiento de las máquinas mediante las intervenciones necesarias, mantener el orden y velar por la seguridad en el puesto de trabajo.

Para ser parte de este gran proyecto, la persona seleccionada tendrá que tener experiencia previa de al menos dos años en puesto similar, formación de grado superior en la rama mantenimiento industrial, electromecánica, electricidad o similar, conocimientos de y experiencia demostrable en hidráulica, neumática, soldadura y conocimientos de electromecánica, herramientas me mejora continua, mantenimiento planificado, proactividad y capacidad para trabajar en equipo. Persona polivalente y capacidad de autogestión de tareas con disponibilidad para trabajar a turnos rotativos.

Requisitos:

- Ciclo formativo grado superior en mecánico, electricidad, electrónica industrial o similar.

- Experiencia de al menos 2 años desempeñando posición similar.

- Disponibilidad de incorporación inmediata.

- Disponibilidad de trabajar a turno partido y/o turnos intensivos

- Residir en Alicante

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal Mantenimiento industrial en Alicante

