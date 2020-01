Consejos para superar la cuesta de enero con éxito

Enero es sinónimo de propósitos nuevos, de subidas de impuestos€ y de deudas. Las cenas de Navidad y, en especial, los regalos de Reyes ha dejado probablemente un agujero considerable en las cuentas bancarias que puede acrecentarse en el mes de enero si no se tiene todo atado y se empieza a derrochar, por ejemplo, en las rebajas.

Es muy importante que tener unas cuentas organizadas para evitar posibles disgustos y empezar el nuevo año de una manera inadecuada. Estos son algunos de los consejos que hay que seguir para superar la temida cuesta de enero.

1. En primer lugar, hay que tener muy organizadas las cuentas. Es decir, cuánto dinero se va a ingresar exactamente y cuáles son los gastos que hay. No hay que olvidar registrar la deuda que hay en la tarjeta de crédito, que seguro después de Reyes algún 'pufo' se le ha metido. Cuando lo anterior esté completamente controlado, es aconsejable dividir el dinero real que queda entre cada semana del mes. De este modo se sabrá con exactitud cuánto se puede gastar para no pasarse ni un céntimo.

2. Si la deuda en la tarjeta de crédito es muy elevada, una opción es dividir el pago en dos y terminar de pagarla en febrero, aunque lo mejor es quitársela desde el principio. Bajo ningún concepto hay que volver a usarla este mes. Mejor pasar 'limpio' al siguiente.

3. Comprar solo lo necesario, no malgastar el dinero. Aprovecha el mes de enero para hacer una comparativa de precios por internet. Se puede ahorrarte bastante dinero utilizando esta dinámica.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, por ejemplo, hay que aprovechar toda la comida que haya en la nevera y en los armarios de la cocina. Hay que evitar ir al supermercado en la medida de lo posible. Seguro que en el congelador queda algo de carne con la que se puede hacer algún guiso con patatas, arroz o legumbres. Te sorprenderá las cosas que puedes cocinar con lo que te queda.

5. ¿Te han regalado cosas los Reyes Magos que no te gustan o no vas a usar? No dudes en devolverlas. Si te dan el dinero, mejor. Así lo puedes utilizar para saldar deudas. Si no, pide un vale y cambia tu regalo por cosas útiles para el futuro, como por ejemplo regalos que tengas que hacer más adelante.

6. Y el último y más importante: ¡olvídate de las rebajas! Seguro que tienes la tentación de ir, pero cuanto más gastes, obviamente, peor será la cuesta de enero. Solo compra algo si es imprescindible y si no tienes mucha prisa, espera a final, que habrá mejores ofertas y precios mucho más baratos.