Así están ahora las pensiones de los españoles

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha adelantado que el año que viene también se necesitará algún crédito para hacer frente al pago ordinario y extraordinario de las pensiones, ya que "únicamente con cotizaciones el sistema no se puede mantener".

"Hay que transmitir confianza, porque el Gobierno no va a dejar de pagar las pensiones a los pensionistas", subrayó la ministra, tras afirmar que es "incuestionable" que la Tesorería General de la Seguridad Social va a necesitar una inyección de dinero vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) para pagar las pensiones.

Así lo ha señalado Valerio durante un almuerzo informativo organizado por el Club Siglo XXI este martes, donde ha asegurado que "puede haber debate sobre si implantar impuestos generales, especiales o 'ad hoc' para pagar las pensiones, pero que se va a necesitar una inyección vía PGE es incuestionable".

Asimismo, Valerio ha apuntado que va a ser muy difícil reorientar "el barco" de la Seguridad Social en un año, pero ha resaltado que es necesario "reorientarlo". La titular del Ministerio también ha dejado claro que le gustaría necesitar menos dinero procedente de crédito para hacer frente al desembolso del pago extraordinario de las pensiones.

"Ojalá necesite menos y ojalá pueda mantener algo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social", ha resaltado Valerio, tras recordar que las cotizaciones se están incrementando por encima del 5% y asegurar que le gustaría utilizar menos crédito que este año para afrontar el desembolso de las pagas extraordinarias de julio y diciembre.

"No tenemos un problema de exceso de gasto en pensiones, sino de ingresos", ha resaltado Valerio, tras afirmar que el anterior Gobierno no buscó elementos alternativos conforme se iba viendo que con las cotizaciones no era suficiente.

Respecto a las manifestaciones de pensionistas, Valerio cree que los pensionistas han salido a la calle al igual que los sindicatos y muchos partidos, porque la subida del 0,25% era ya una situación "insostenible" y "cuando algo deviene socialmente, también lo hace políticamente".

"Quiero pensar que cuando las personas salen a la calle es porque están reivindicando algo que no es justo", ha recalcado, tras afirmar que sí está a favor de revalorizar las pensiones conforme el IPC y que, "por supuesto", está a favor de reordenar todo el sistema de Seguridad Social de cara a 2020-2023, para que cuando la generación del 'baby boom' llegue a ser pensionista el sistema esté "saneado".

"Tenemos que completar la financiación vía cotizaciones con impuestos, luego ya podemos debatir a partir de ahí", según Valerio. "Tendremos que sentarnos todos a debatir qué queremos hacer y hacia dónde queremos que vaya el sistema", ha añadido.