Jumanji. Siguiente nivel

Reúne a los cuatro adolescentes que sobrevivieron a las pruebas de Jumanji: Bienvenidos a la jungla cuando regresan a su hogar desde sus respectivas universidades por las vacaciones de Navidad. Ahora que son estudiantes universitarios, intentan avanzar en el siguiente nivel de sus respectivas vidas. Después de que Spencer se vea obligado a volver al juego, Martha, Fridge y Bethany deberán unir fuerzas y volver a entrar en el mundo de Jumanji para emprender una temeraria misión de rescate que les permita traer a Spencer de vuelta a casa .Pero el juego está roto y está contraatacando. Todo lo que saben sobre Jumanji está a punto de cambiar, cuando descubren que no se limita a ser todo selva; es más grande, más peligroso y tiene más obstáculos emocionantes para superar. Eso significa que puede pasar cualquier cosa, así que, además de grandes momentos de acción, efectos especiales increíbles y escenarios épicos, también habría que esperar lo inesperado. Estos son los prolegómenos de la tercera entrega de la saga Jumanji basada en una novela de Chris Van Allsburg, que inició su andadura cinematográfica en 1995 con una película que dirigió Joe Johnston e interpretaron el malogrado R obin William y Kirsten Dunst y que, tras un largo silencio de 22 años, regresó a la gran pantalla en 2017 con Jumanji. Bienvenidos a la jungla. Esta nueva aventura mantiene tanto al director, Jake Kasdan, como a sus principales protagonistas, es decir Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan. Tras el éxito mundial de la segunda parte, el equipo responsable del proyecto sabía que tenía la oportunidad de continuar contando historias de estos personajes. «La primera película trataba sobre lo que suponía comprenderse a uno mismo y aceptar todo aquello que eres capaz de hacer», explicó el productor Matt Tolmach. «La cuestión es que, a lo largo de nuestra vida, no dejamos de cambiar. Y el juego también lo ha hecho. El juego está subiendo el listón y los personajes están cambiando». «La oportunidad de retomar esta idea, estos personajes, tanto los chicos del mundo real como sus avatares en el juego, me resultaba irresistible», afirmó Kasdan. «Pero lo verdaderamente genial de esta historia es que podíamos volver a traerlos a todos, reunir al equipo, y al mismo tiempo cambiar lo que hacen todos. Y con eso se consigue que todo vuelva a parecer nuevo».