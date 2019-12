Garage y R&Rchingón desde México, con mucha actitud punk, se traen Los Sustos el domingo (20 h.) al TNT Blues de Cox, con entradas a 5 euros. Los Sustos son William (batería), Tomako (guitarra), Toño (bajo y coros) y Dan (guitarra y voz), cuatro mexicanos influenciados por The Sonics, los Lords Of Altamont o The Fuzztones, que vuelven por la península dentro de su nuevo tour europeo. Llevan sacando canciones desde hace dos años con títulos tan reveladores como Chapo Sound, Callejera, THC o Destrozando el lugar, de sus álbumes Drunk & Roll o Sin miedo a la muerte.