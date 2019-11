María Pagés: «El flamenco es un arte contemporáneo»

Dos grandes del baile y dos premios nacionales de Danza, María Pagés y Cristina Hoyos, participan en el festival flamenco organizado por la Fundación Caja Mediterráneo en el Aula de Cultura de Alicante. La primera se sube al escenario para bailar Óyeme con los ojos (viernes, 20.30 horas). La segunda, hablará de su largo trayectoria con la historiadora Carmen Pulpón (sábado, 11 horas).

Ha hecho que el flamenco trascienda al propio flamenco, involucrando a escritores como José Saramago o arquitectos como Oscar Niemeyer. A través de la danza y ahora también con el Centro Coreográfico María Pagés.

P He entrado en la web de su compañía y en el encabezamiento pone «flamenco orgánico».

R Es que una creación coreográfica es un cuerpo que lo integran diferentes órganos, todo tiene que funcionar al unísono, todo tiene que tener esa naturaleza propia, coherente, rigurosa, sincera que hace que exista esa obra única.

P Llega a Alicante con Óyeme con los ojos, un espectáculo que concibió en 2014, que parte del poema Sentimientos de ausente de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz.

R Yo había cumplido 50 años y había que plantearse un solo para poder afrontar los nuevos retos con una información clara y veraz de mi propia situación. Es decir, en la vida siempre tendemos a seguir haciendo por la inercia lo que llevamos haciendo toda la vida, pero hay que ponerse a reflexionar y sobre todo con una edad en la que estoy fenomenal, pero que empiezas a ver los límites. Así queríamos poner mi persona en el centro y sumarle la idea de la transcendencia a través de Juana Inés de la Cruz.

P Concibe el flamenco como un arte vivo. ¿Qué diría a los ortodoxos?

R Creo que el flamenco tiene algo maravilloso que es la convivencia entre tradición y renovación. Tenemos diferentes misiones y eso es lo bello del flamenco. Todo es respetable, pero el flamenco existe gracias a su propia evolución. Existe porque ha conservado sus propias tradiciones, pero a la vez ha sabido ser un arte dialogante con lo que le rodea. Es un arte contemporáneo, como parte de la cultura de España.

P Utiliza la danza para favorecer la inclusión de los desfavorecidos, ahora con la Fundación María Pagés ¿Cuál es el papel del baile en este objetivo?

R El compromiso con la sociedad forma parte de nuestro ser como compañía. Ahora hemos ampliado este concepto y le hemos dado un marco más contundente con el Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, sede de la Compañía desde marzo. Es una población muy diversa, donde hacemos acciones sociales con colectivos de mujeres, marginales, niños... Además como centro de encuentro del sector de la danza, porque necesitamos lugares donde crear y no existen. Estamos intentando poner en valor la profesión porque hoy la cultura está en un momento de abandono. Y la danza es la más perjudicada.

P El flamenco ha pasado de ser considerado como un género folclórico a estar en las universidades. ¿Está ya en el sitio que debe estar?

R Le queda mucho por conseguir. Hay muchas cosas que superar socialmente y a nivel institucional. Hasta que España no tenga un proyecto, una ley de Estado para la cultura, no vamos a salir de ahí. La cultura, y el flamenco como todas las artes, es el alma de un país. Y aquí no existe ningún proyecto de cultura por encima de avatares políticos. El flamenco fue sometido con la dictadura y sufrió una involución. Ahora ha ido escalando posiciones y se ha convertido en un arte grande, pero hasta que no lo miremos de igual a igual con otras artes no