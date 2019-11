Buenos principios

Se acerca a la figura de Henri, un escritor en crisis: hace más de 20 años que escribió un best seller pero desde entonces no ha vuelto a encontrar la inspiración. Esta última etapa se ha dedicado a su familia, a su mujer y a sus cuatro hijos. Parece que todos ellos son los responsables de sus fracasos, de todas las mujeres que nunca volverá a tener, de todos los coches que nunca conducirá y de no vivir en Roma, su ciudad favorita. De la noche a la mañana, todo comienza a cambiar a su alrededor, el amor incondicional de su mujer empieza a flaquear, y sus hijos deciden independizarse y aparece de la nada un perro un tanto peculiar que le ayudará a entender que su vida podría convertirse en su mejor historia.