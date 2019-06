Largo viaje hacia la noche

Se estrenó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y participó en San Sebastián y es el segundo largometraje del chino Bi Gan, tras Kaili Blues que realizó en 2015. Calificada de «encantadora y hermosa, con una abrumadora toma en 3D de 55 minutos que debe ser vista para creerla».

Es la historia de Luo Hongwu, que regresa a Kaili, su ciudad natal, de la que huyó hace varios años. Luo es un hombre solitario atormentado por la pérdida y el arrepentimiento. Comienza la búsqueda de la mujer que amaba y a quien nunca ha podido olvidar.

Contada en dos partes: la primera es un mosaico acronológico a la manera de Wong Kar Wai, y la segunda, un sueño nocturno plasmado en un plano secuencia en 3D.

Durante una rueda de prensa, resaltó que se ocupa mucho del potencial de sus películas pero que nunca ha tomado cursos de guionista: «Así que he desarrollado mis propios hábitos de escritura. Una vez que el primer borrador fue escrito, comencé a destruirlo desde adentro, poco a poco». Afirmó que el título chino de la película, Last Evenings On Earth, proviene de un cuento de Roberto Bolaño, mientras que el título internacional está inspirado en una obra de Eugene O'Neill.

Sobre su opinión en torno al factor técnico dijo que sentía no haber podido hacer ciertas cosas porque tenía un presupuesto muy limitado.

«Con esta nueva película -añadió- intenté cumplir mis sueños y tener más conocimiento sobre la industria del cine. Y luego, siempre me han fascinado las pinturas de Chagall y las novelas de Modiano. Quería hacer una película acerca de sus obras, y por las emociones y sensaciones que ellas evocan».