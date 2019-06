«Sistema Operativo. Colecciones», de Daniel G. Andújar

Aquesta mostra reuneix una selecció de projectes duts a terme entre la dècada dels noranta i l'actualitat. Des de Master Pieces. Hack The Museum-El museo del pueblo (2017-2018) fins a El canon protegido - Los desastres de la guerra. El Caballo de Troya o Burning the Canon, proposta amb què l'artista alacantí va participar en el Dokumenta 14 de Kassel-Atenes en 2017. L'exposició analitza críticament els vincles entre iconografia bèlica, cànons de representació del cos i memòria identitària, així com el debat sobre la reapropiació cultural i patrimonial.