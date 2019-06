Javier Vargas: «Hay pasión por la guitarra»

Indiscutible rey del latin blues, el veterano y prolífico Javier Vargas inauguira mañana una nueva sala de conciertos en Alicante, La Puerta Negra, en pleno corazón del barrio, acompañado de su infalible Blues Band y la voz de John Byron Jagger, sobrino de su satánica majestad Mick, presentando su último disco Move on, que hace el número 24 de su carrera.

Javier, ¿cómo le explicarías el blues a las nuevas generaciones consumidoras de músicas urbanas?

No es difícil llegar a ellos. Yo creo que el blues está más de moda que nunca, hay mucha gente haciendo blues, bandas nuevas en Europa y en EE UU. No está en la cresta de la ola como cuando salió Steve Ray Vaughan pero hay muchos festivales y hay una pasión por la guitarra, y la música reina de la guitarra es el blues, y si se fusiona con el rock and roll da para muchas cosas. Los grandes riffs están en el blues y en el rock. Cualquier tipo joven que empieza a tocar la guitarra de alguna manera tiene que beber de la fuente. Pero ahora el noventa por ciento lo domina la electrónica o el regueton.

Has colaborado con los más grandes artistas internacionales del género, pero si tuvieras que salir de la ortodoxia. ¿con quién lo harías?

Siempre estoy abierto, nunca se sabe. Si aparece algo brillante e interesante... por ejemplo, yo no soy fan de Beyoncé, pero el concierto de Coachella que he visto en Netflix es alucinante, es bestial el talento que hay ahí. No toda la música necesita tener buenas guitarras y buenos solos, la música en sí es espectaculo. Para mí la música es el corazón de un mundo sin corazón. Mientras haya talento habrá gente que revolucione la música. La buena música eleva la mente y, como la buena cultura, hace que la gente sea más inteligente y tenga más criterio propio.

En tu último disco hay una sorprendente fusión entre Simpathy for the Devil, de los Stones, y el tema Muévete de Rubén Blades, ¿cómo surgió la idea?

Fue tocando covers en Ibiza. A Luis Mallo se le ocurrió meter el Muévete de Blades y Los Van Van porque son los mismos tres acordes: mi, re y la. Empezamos a improvisar y me dí cuenta de que era una catarsis entre el bien el mal, la positividad del tema de Blades y el mensaje del Simpathy de que el mal gobierna la Tierra. Juntaba dos energías distintas, la idea fue de Mallo y yo la desarrollé y produje, pedí permisos a Jagger y Richards, también a Blades al que ya conocía, fuimos al estudio e hicimos la fusión. Tuve que acortar las letras de ambas para quedarme con un mensaje específico. Fue un trabajo alrededor de dos energías.

¿Cómo te llevas con las discográficas en los tiempos del streaming, alguien como tú que ha publicado más de veinte discos?

Bueno, la forma de vender ha cambiado absolutamente, ahora es muy complicado. Las plataformas te dan popularidad de cara a los conciertos y te puedas descargar el álbum. Tengo 1,6 millones de descargas de un solo disco, si eso fueran ventas físicas como en el pasado sería alucinante. La venta física es cada vez más complicada. hay que aceptarlo, no hay otra. Ahora es todo más democrático, hay más oportunidades para todos, pero hay mucho de todo, hay música horrenda con muchos seguidores y bandas que con mucho talento tienen muchos menos. No te puedes poner a llorar porque los tiempos hayan cambiado.