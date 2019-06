Bluenáticos + The empty bottles

A punto de publicar su cuarto disco Onions, golgers and Beer cans in a Cabin el trío alicantino Bluenáticos, formado por Sergio, Lupo y Jorge, ofrece mañana un adelanto en Nave Iguana de San Vicente en un concierto con los también alicantinos y de larga carrera The Empty Bottles, dos clásicos de la terreta que se reúnen después de mucho tiempo sin tocar juntos. No obstante, los Bluenáticos llevan casi tres décadas, con sus ideas y venidas, frente a los tres lustros de sus colegas. En cualquier caso, tarde de rock & roll nativo de calidad.