Narra la increíble historia personal de los años que hicieron famoso a Elton John, siguiendo la fantástica metamorfosis que transformó al tímido prodigio del piano Reginald Dwight en la superestrella internacional. Ambientada con las canciones más apreciadas de Elton John, interpretadas por la estrella Taron Egerton,quiere ser una fuente de inspiración para muchos, que conectarán con la historia de cómo un joven de un pueblo pequeño se convierte en una de las figuras más icónicas de la cultura pop. La película también está protagonizada por Jamie Bell en el papel del letrista habitual de Elton y compañero de composición Bernie Taupin, Richard Madden en el papel de primer manager de Elton, John Reid, y Bryce Dallas Howard en el papel de madre de Elton, Sheila Farebrother.

«Esta película narra la época en la que empecé a hacerme famoso», dijo Elton, que añadió que fue un periodo extraordinario y surrealista, «y así es como quiero que sea la película». Lo que no debe sorprender a nadie es que una cinta de factura convencional no sirva para narrar la historia de la vida de Elton John - simplemente, no podría abarcarla. La transformación de Elton, de Reginald Dwight, el niño prodigio del piano tímido y de clase obrera, a la superestrella de la música mundial fue tan tempestuosa, extravagante y francamente peligrosa como ilusionante y valiente. Ninguna película normal le haría justicia. «La idea», dice su director, Dexter Fletcher, «consistía en crear algo que pudiese explotar literalmente en la pantalla, una exuberante y libertina escapada cargada de imaginación, fiestas y drama».

El personaje de Elton John es interpretado por Taron Egerton, que ofrece una interpretación en la que ha grabado nuevas versiones de algunas de las canciones más famosas de John. En la película, que sigue el recorrido de Elton desde su pueblo natal inglés de Pinner a lo largo de la vía empavesada de oro de la fama, las adicciones y los desengaños amorosos, también conocemos a su madre, con quien mantenía una turbulenta relación, a su representante, que también fue su amante durante una temporada, John Reid, y a su legendario letrista, Bernie Taupin, su mejor amigo y socio creativo durante más de 50 años, sin el cual John tal vez ni siquiera hubiese sobrevivido. Como dice el propio Elton, que dio carta blanca al equipo artístico y técnico para narrar su historia: «Mi vida ha sido una auténtica locura. Los momentos bajos han sido muy bajos, y los altos muy altos. Por desgracia, no puede decirse que entre ellos hubiese muchos periodos equilibrados». El productor David Furnish era consciente desde el principio de que Elton John estaba interesado en narrar una versión fantástica de su vida, algo que fuese más allá de la realidad, no de la manera en que pasó exactamente, sino en una versión fantasiosa de lo que podría haber ocurrido.