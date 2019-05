La estrategia del pequinés

Supone el regreso a la dirección de largos del canario Elio Quiroga, que no hacía cine desde que en 2009 dirigió No-Do y vuelve a moverse en el marco en el que más a gusto se encuentra, el thriller. Aunque su filmografía no ha rendido los frutos que se esperaban, ha logrado dotar a sus imágenes de una mínima consistencia. Su mejor trabajo, Fotos, no consiguió abrirse paso en un decorado excesivamente esquilmado. Se presentó a concurso en el Festival de Cine se Alicante sin llegar a figurar en el palmarés. El Rubio dejó de delinquir hace años, pero la grave enfermedad de su mujer le hace replantearse las cosas cuando Junior, un distribuidor de droga, le propone atracar al testaferro de sus jefes. Para organizar el asalto, el Rubio llamará a su amigo Tito, un parado cuyo sueño es abrir un bar, y que fue su pupilo, y a Cora, una prostituta de lujo que sospecha cercano el momento en que se esfumen sus encantos.