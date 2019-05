Un nuevo Spring

Con los abonos de dos días agotados arranca hoy en IFA una nueva edición de un renovado Spring Festival de la mano de Producciones Baltimore, al que ya se ha bautizado como «el pequeño Low» gracias a unos carteles y un espíritu que bebe mucho de su hermano mayor benidormí. Sin duda es su edición más diversa hasta la fecha, con una programación dedicada a las vertientes más independientes de estilos como el pop, el urban, el rock o la electrónica. El cartel de hoy lo encabeza Love Of Lesbian. Los catalanes acometerán El Poeta Halley y repasarán himnos como Allí Donde Solíamos Gritar o 1999, que los han llevado a lo más alto. Pero no estarán solos: Carlos Sadness, Miss Caffeina, Viva Suecia, Zoo, Las Chillers, Boyanka Kostova, O.R.T.I.G.A, R de Rumba, Ley DJ, Cookin´ Soul, DJ Plan B, Nando Costa y Carrie Palmer son los nombres que los acompañarán en la primera jornada.

El protagonismo del sábado reside en Fangoria y Rozalén. Los primeros, liderados por el icono musical Alaska, estarán presentando en un show único algunos temas de Extrapolaciones y Dos Preguntas, su último disco, junto a todos los hits de su carrera. Por su parte, Rozalén pisará por primera vez el escenario del festival para sacar a relucir temas como La Puerta Violeta, Girasoles o 80 veces, con los que ya ha conquistado a medio país. También se unirán los directos de Ojete Calor, Second, Carolina Durante, Nancys Rubias, Ms Nina, Putochinomaricón, Albany, Meneo, Tanya Bayo, Flash Show, Nando Costa, Eterno y Nat Vegas.

Spring Festival 2019 será la única oportunidad de ver a Rozalén, Love Of Lesbian, Fangoria, Miss Caffeina, Viva Suecia, Ojete Calor y Carolina Durante en la provincia hasta finales del verano.