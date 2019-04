Music Has No Limits, himnos de todos los tiempos

Music Has No Limits, himnos de todos los tiempos

El show Music has no limits explora y renueva los himnos de todos los tiempos, en una producción de Pum Tours Media Spain. Fusión de géneros y temas de artistas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Barbra Streisand o The Police que sonarán de forma diferente de la mano de este espectáculo. Teatro Principal de Alicante. Sábado, 18 y 21.30 horas. Entrada: 26, 32 y 35?