Javier Escovedo & The City Lights

El que fuera líder de los punks californianos The Zeros y The True Believers (formado con su hermano Alejandro, uno de los grupos pioneros del alt-country), publica su segundo álbum en solitario Kick Out Of Eden, en el que Javier Escobedo arroja un power pop cálido y melódico pero sin perder su energía. Actúa la noche del sábado con su banda The City Lights (con ex de Lords of Altamont, SuperBees o Johnny Marr) en TNT Blues de Cox. Entradas anticipadas 12 euros y 15 en la taquilla.