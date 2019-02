s una comedia francesa basada en una historia real, que hará recordar a muchos la inolvidable cinta española de Javier Fesser Campeones y que supone el segundo largometraje del director Vianney Lebasque, cuya opera prima, Les petits princes, data de 2013.

Martin, entrenador del equipo francés de jugadores de baloncesto con discapacidad mental, se encuentra en crisis. En plena preparación para los Juegos Paralímpicos de Sídney, sus mejores jugadores lo abandonan. Negándose a perder el subsidio que recibe su federación, decide hacer trampa para participar en la competición a toda costa. Completa su plantilla con jugadores sin discapacidad, como Stan y Pippo: ambos unos holgazanes en la treintena. Incluso Julia, la psicóloga de la federación, no se da cuenta del engaño. Mientras vuela a Sídney, Martin está muy lejos de imaginar la explosiva mezcla que acababa de crear.

«Lo que más me interesó -declaró el realizador- de Todos a una fue el tema de la discapacidad. Aprendí mucho del contacto diario con personas discapacitadas cuando hace tres años fui presidente del jurado del Festival Entr'2 marches de cortometrajes de Cannes sobre discapacidad. Además, mis padres dirigieron una casa de vacaciones para niños durante veinte años y en muchos casos venían niños con discapacidades. Esto probablemente me ha ayudado a sensibilizarme sobre el tema. Respecto a cómo fijó los aspectos esenciales del guion, afirmó que mantuvo las líneas principales. «Durante los Juegos Paralímpicos de Sídney de 2000, en la selección española de baloncesto, diez de los jugadores no tenían ninguna discapacidad mental. En la final, se encontraron con los rusos, que también eran sospechosos de hacer trampa. Y nadie tuvo realmente interés en revelar el escándalo. Resulta ya muy difícil promover el deporte para los discapacitados. En el año 2000, era la primera vez que los atletas con discapacidades compartían la misma villa con los no discapacitados. Pero no había nadie en las gradas... Afortunadamente, eso está cambiando». A partir de esta historia cínica, Lebasque quiso narrar algo más; «En primer lugar que finalmente no resulta tan fácil categorizar a las personas: existe una línea muy delgada entre los no discapacitados y los discapacitados... Y, sobre todo, tratar las relaciones humanas que se establecen entre los que tienen una discapacidad mental real y los que no en los vestuarios, en las habitaciones. Los buenos perdedores como Stan o su amigo Pippo descubrirán lo que es la tolerancia....».