O CóMO SEPARARTE CUANDO NO PUEDES HACERLO

Tercera película de la directora Juana Macias, que debutó en 2010 con Planes para mañana y que rodó en 2016 Embarazados, nos pone en contacto con Nadia y Adrián cuando éstos deciden separarse tras años de convivencia y se percatan de que ninguno de los dos puede permitirse abandonar el precioso chalet que compraron en el apogeo de su matrimonio... y de la burbuja inmobiliaria. Atrapados por la deuda y obligados a cohabitar, acaban declarándose la guerra y montando su particular campo de batalla bajo el mismo techo.

En palabras de la directora, Bajo el mismo techo «es una comedia sobre una de las pruebas más difíciles a las que uno se puede someter: separarte de tu pareja y tener que seguir conviviendo con ella. Me interesaba mucho poner a dos personas normales en una situación extrema, muy reconocible y muy divertida a la vez, en la que las reacciones de mis protagonistas fueran tan contradictorias, delirantes y absurdas como la vida misma. Bajo el mismo techo es también un retrato sobre las relaciones de pareja aquí y ahora, con la burbuja inmobiliaria de fondo y la matraca de 'tú puedes ser lo que quieras ser' en primer plano: si quieres, puedes empezar una nueva vida, emprender y reinventarte aunque ya no tengas 25 años, estés arruinado y no te quede otra que compartir casa con tu ex. Puedes? o no. El hecho de que un referente en la industria como Sony Pictures se haya unido a nosotros en esta aventura, hace que estemos seguros de que Bajo el mismo techo podrá alcanzar todo su potencial». Comedia moderna, sarcástica, llena de referencias actuales, en la que todo está siempre a punto de explotar. Una comedia, en fin, sobre la pareja en la tradición de la eterna lucha de sexos.